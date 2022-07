Landmaschine steht in Flammen

Die Hitze bringt nicht nur die Menschen an den Rand ihrer Belastbarkeit. Auch die Landmaschinen der Landwirte müssen Höchstleistungen bei Temperaturen um 40 Grad Celsius bringen. Eine Maschine ging nun aufgrund von Überhitzung in Flammen auf.

Feuerwehreinsatz bei Gluthitze in den Espelkamper Bruchwiesen

Feuerwehreinsatz in den Bruchwiesen in Gestringen.

Das Gefährt hatte bei Feldarbeiten Feuer gefangen in den Bruchwiesen in Gestringen. Der Alarm ging laut dem Presseteam der Feuerwehr gegen 17.30 Uhr in der Wache ein. Die Rettungskräfte rückten sofort aus.

Vor Ort waren schließlich etwa 30 Einsatzkräfte der Wachbereitschaft Espelkamp, der Löschgruppe Gestringen und der Löschgruppe Fabbenstedt im Einsatz. Bei den heißen Temperaturen mussten die Feuerwehrkräfte körperlich an ihre Grenzen gehen. "Es war bei der Hitze extrem anstrengend", erklärte das Presseteam der Espelkamper Wehr auf Nachfrage.

Daher waren sie auch sehr glücklich über die Hilfe von benachbarten Landwirten. Die unterstützten die Löscharbeiten mit Wasser aus Güllefässern. Darüber hinaus wurden mit Grubbern ein Ausbreiten des Feuers verhindert. "Eine tolle Zusammenarbeit", lobte daher auch die Feuerwehr.

Neben der Landmaschine, die komplett ausbrannte, war auch ein Feld in Brand geraten. Die betroffene Fläche hatte einen Durchmesser von etwa100 Quadratmetern. Die Löscharbeiten waren gegen Abend abgeschlossen. Verletzt wurde durch die Flammen niemand.