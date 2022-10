Leinen los auf dem Rock-Dampfer

Die Veranstaltungsreihe "Kino und Musik" erfreut sich seit einigen Jahren einer treuen und auch großen Fan-Gemeinde in Espelkamp. Mit der Band Gorch Rock werden innerhalb der Veranstaltungsreihe am Samstag, 22. Oktober, ein paar lautere Töne angeschlagen. Dazu wird der Film "Heavy Trip" gezeigt.

Rockig hart und maritim startet der Verein Forum Bürgerhaus & Veranstaltungen e.V. in das Herbstprogramm. Beginn ist um 19.30 Uhr mit Kino und Musik im Elite Kino in Espelkamp. Die heimische Band Gorch Rock wird ihrem Namen ebenso alle Ehre machen, wie der Kinofilm „Heavy Trip“.

„Gorch Rock“ nimmt das Publikum direkt mit auf Kaperfahrt. Die Band hat ihren Ursprung in Espelkamp. In ihren Liedern beschreiben sie das Seefahrerleben, Piraterie, das Leben an Bord und die Gewohnheiten auf See. Die Shanty-Rock-Band glänzt dabei mit rockigen Rhythmen und traditionellen Texten. „Gorch Rock“ spielt seit 2010 in gleicher Besetzung: Daniel Ireland (Gesang, Akustik Gitarre), Peter Schwarze (E-Gitarre), Tönnjes Eller (Schlagzeug), Benedikt Pankoke (Bass) und Niels Walter (Akkordeon). Die Lieder kommen zum größten Teil aus der eigenen Feder. Es gibt aber auch traditionelles. „Wenn ein gutes Lied an uns vorbei schippert, kapern wir das!“ war von der Kapelle zu erfahren.

Live ballern die fünf Vollblut-Musiker aus allen Rohren und immer auch mit einer Portion Humor wird das Publikum zu einem Teil der Crew gemacht und mit einer stimmungsvollen Show belohnt. „Heavy Trip“, ein humorvolles Filmerlebnis, beschreibt die Geschichte einer namenlosen finnischen Band, die nach 12 Jahren im Probekeller ohne einen Live-Auftritt die Einladung zu einem Auftritt bei einem Festival in Norwegen bekommt. Viele Verwicklungen folgen.

„Der Besuch der Veranstaltung wird sich lohnen“, sind die Veranstalter vom Forum überzeugt. Karten sind im Vorverkauf im Kulturbüro und in der Buchhandlung Lienstädt & Schürmann zu bekommen. Die Veranstaltung sollte bereits im Frühjahr 2020 ausgerichtet werden. Die Karten haben ihre Gültigkeit behalten, können aber auch zum Beispiel bei Verhinderung an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Reservierungen werden nicht vorgenommen.