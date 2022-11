Lichter ja - aber nicht ganz so hell!

In der Vehlager Fritz-Helmut-Allee heißt es rund um die Weihnachtszeit: „Alle Jahre wieder verwandelt sich die Nachbarschaft in ein weihnachtliches Lichtermeer.“ Vom 1. Advent bis zu den Heiligen Drei Königen am 6. Januar zaubern sieben Häuser eine besinnliche Weihnachtsstimmung, die die Besucher staunen lässt.

In diesem Jahr wieder: die beleuchtete Weihnachtsstraße in Vehlage

„Die jahrelange Tradition soll auch in diesem Jahr nicht fehlen, und die Nachbarschaft arbeitet schon seit einigen Wochen an der diesjährigen Weihnachtsbeleuchtung. Am 27. November ist es so weit und um 17.30 Uhr werden die Lichter gemeinschaftlich eingeschaltet“, sagt Denise Riemer vom Organisationsteam.