Line-Dance bis in die Nacht hinein

Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet. Auf dem Foto zeigen Bärbel Sens, Jutta Beckmann und Ingrid Horstmann-Ern den Country-Fans eine Auswahl an Damenhüten vom Landhandel Meyer

Einmal im Jahr, immer am ersten August-Wochenende wippt in Isenstedt die Saloon-Tür. Da, wo Westernhemden, Jeans, Cowboystiefel und Westernhüte mit breiten Krempen getragen werden, ist der Wilde Westen zu Hause. Einen Hauch dieser Zeit zusammen mit Country und Western-Musik hat der Country-Club Isenstedt wieder in das beschaulich Dorf geholt.

Fröhliche Tanztruppe

Die fröhliche Tanztruppe, die viel Spass an Country-Musik und an der Gemeinschaft hat, hat zum 25. Mal ihre Country-Summer-Night auf dem Parkplatz des Dreimädelhauses Peper veranstaltet. Sogar aus Bremen, Osnabrück, Detmold, Nienburg und Löhne kamen die befreundeten Country-Clubs. Weit und breit hat das Ereignis einen guten Ruf. Nur noch wenige Vereine würden ein solches öffentliches Fest ausrichten, berichtete Barbara Nobbe, stellvertretende Vorsitzende. Corona und andere Gründe seien für kleine Vereine eine Herausforderung für Veranstaltungen wie diese. Schon alleine darum war das Silber-Jubiläum etwas ganz Besonderes. Was sonst der Parkplatz des Dreimädelhauses ist, glich einem Westerndorf mit Einkaufsläden, einer Bar und Verzehr-Ständen. Seit vielen Jahren dabei, gab sich auch diesmal wieder Sonny B. Die Ehre. Der gebürtige Liverpooler und bekanntes Gesicht der früheren Band Dominos spielte bis in den frühen Morgen Live-Musik zum Tanz.

Country-Summer-Night in Espelkamp-Isenstedt Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor Die 25. Country Summer Night, wurde vom Country Club Isenstedt am Dreimädelhaus Peper ausgerichtet Foto: Andreas Kokemoor

Country-Freunde

Für die wahren Country-Freunde war es ein Genuss, zu zeigen, was sie auf der Tanzfläche können: Sie hörten dem DJ oder Musiker erst ein paar Takte zu und kamen dann auf die Bühne für den Line-Dance. Sie tanzten in Linien und Reihen, je mehr Tänzer auf den Brettern stehen, um so imposanter wird das Bild der bis zu 100 Schrittfolgen. Synchron ergeben die für jedes Lied festgelegten Figuren ein immer wieder neues Bild. Aber auch diejenige, die nicht ganz so viel mit Western am Hut haben, freuten sich, einfach mal etwas Anderes und Neues zu erleben und zu genießen. „Gegrillt wird ausschließlich auf Buchenholz, wodurch das Fleisch ein besonderes Aroma erhält“, verriet der Grillmeister Ralf Tatgenhorst von Egons Partyservice. Ein riesiges Spanferkel drehte sich über dem offenen Feuer auf dem eisernen Grill. Für den Freund der kulinarischen Spezialitäten war dieses Bild purer Genuss.

Holzfußboden

Wenige Meter weiter lockte das nach den Seiten hin offene Zelt mit Holzfußboden. Immer wieder kamen dort die Tänzer neu zusammen und taten das, weshalb, die meisten vor Ort waren: Tanzen. Carola Dresing, Markus Bußler-Bollmeier und Susanne Hoppe haben den Besuchern eine große Auswahl an selbst gebackenen Torten serviert. Bärbel Sens, Jutta Beckmann und Ingrid Horstmann-Ern zeigten den Country-Fans eine Auswahl an Damenhüten vom Landhandel Meyer; aus zweiter Hand, aber für den einen oder anderen erste Wahl. Jeanette Günther und Anita Wildemann-Meyer vom Country-Club Isenstedt haben eine Auswahl an Röcken, Blusen, Hemden, Hüten, Gürtel, Westen und Haarschmuck angeboten.