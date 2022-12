Märchen mit dem Nachtwächter

Vieles aus den Jahren vor der Corona-Pandemie wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden, einiges ist aber auch neu. Zudem wurde ein Punkt aus dem Programm genommen. Denn die Autoverlosung wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Hendrik Schmalhorst vom ausrichtenden Stadtmarketingverein erklärte im Gespräch, dass eine Autoverlosung „als Selbstzweck keinen Sinn macht“. In der Vergangenheit habe die Verlosungsaktion maximal die Kosten gedeckt. Darüber hinaus habe die Aktion keinen karitativen Zweck verfolgt. So habe sich der Stadtmarketingverein bereits vor längerer Zeit dazu entschlossen, die Autoverlosung nicht mehr anzubieten. Ein weiterer Grund sprach gegen eine Fortführung. So habe es beim City-Fest kein Gewerbezelt mehr gegeben, in dem der Losverkauf für die Autoaktion immer traditionell gestartet sei. Auch die Tatsache, dass in einem der vergangenen Jahre ein Auto vom Gewinner gar nicht abgeholt worden war, erleichterte dem Stadtmarketingverein die Entscheidung, auf die Verlosung gänzlich zu verzichten.

