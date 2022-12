"Maßnahme hat keine Priorität"

Die Sanierung der Straße von der Fabbenstedter Straße bis zur Isenstedter Straße soll 1,2 Millionen Euro kosten. Davon, so Sachgebietsleiter Stefan Rogalske, müsse die Stadt 76.500 Euro an Zahlungen leisten. 420.000 Euro würden über KAG-Einnahmen gezahlt. Der Rest, so Rogalske, werde vom Land gefördert. Für die Sanierung, unter anderem wird eine neue Radwegeführung gebaut, müssen 34 gesunde Bäume weichen.

