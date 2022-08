Matthias Schmidt ist Schützenkönig

Der gesamte Schützenverein Vehlage hat sich auf diesen Moment gefreut. Endlich wieder Königsschießen. Und am Ende war die Freude bei Matthias Schmidt besonders groß. Denn er ist neuer Schützenkönig von Vehlage.

Als wenn er als Schießleiter gewusst hätte, wo die Schwachstelle des Adlers ist. „Nein natürlich nicht“, versicherte Matthias Schmidt. Mit dem 154. Schuss brachte er beim Königsschießen des Schützenvereins Vehlage den Adler zu Fall. Und diese Trefferzahl und dieser Zeitpunkt grenzen an einen Rekord. So schnell wurde wohl selten ein König bejubelt.

Viele Anwärter

Vereinsvorsitzender Wilfried Bollmeier stellte schon früh fest, dass diesmal scheinbar viele Anwärter am Adlerstand anstanden. Lag es an der zweijährigen Pause oder auch daran, dass zuletzt Horst Stickan Schützenkönig war und davor seine Ehefrau Birgit Stickan in Vehlage regierte? Birgit Stickan war ihrerzeit sogar die erste Frau auf dem Königsthron. Bürgermeister Dr. Henning Vieker und Ortsvorsteher Friedhelm Meier eröffneten das Ringen um die Regentschaft. Als Sturmschützen bewiesen sich Pascal Jösting, Holger Drees, Andreas Josuweit, Christian Bischoff und Fabian Katenbrink.

Bereits mit dem fünften Schuss setzte Matthias Schmidt dem Adler die Krone ab. Das Zepter entfernte Andreas Josuweit mit dem 31. Schuss. Birgit Stickan entfernte mit dem 42. Schuss den Apfel. Mit dem 153. und somit vorletzten Schuss wurde Pascal Jösting Vizekönig.

Die neuen Majestäten mit dem Vorstand: Vereinsvorsitzender Wilfried Bollmeier (von links), Dirk Nolte, Holger Grewe, Matthias Schmidt, Lara Mende, Holger Sporleder, Lucas Hagemeier, Timo Ramsberg, Ehrenkommandeur Günther Kaschube, Christian Kleine und Kommandeur Volker Schäfer. Foto: Andreas Kokemoor

Mehr als doppelt so viel Schüsse wie die Altschützen benötigten die Jungschützen. Neuer Jungkönig und damit Nachfolger von Simon Riechmann wurde Lucas Hagemeier, der mit dem 382. Schuss den Jungkönigsadler von der Stange holte. Auch ihm gelang es, wie anschließend der neuen Schützen-Majestät, sich mit dem14. Schuss die Krone zu sichern. Felicitas Sternberg holte sich mit dem 36. Schuss das Zepter. Patrick Vögeding sicherte sich mit dem 52. Schuss den Apfel. Sturmschützen bei den Jungschützen waren Christian Kleine, Moreno Laqua und Patrick Stickan.

Kinderkönigin

Die neue Kinderkönigin in Vehlage heißt Lara Mende. Die Jüngsten aus dem Dorf waren die Ersten beim Königsschießen. Lara Mende benötigte genau die goldene Zahl von 50 Schuss, um den Adler zu Fall zu bringen. Auch sie holte sich als Erstes die Krone. Dafür setzte sie am Kindergewehr den zwölften Schuss ab.

Lilly Schäfer entriss dem hölzernen Wappentier mit dem 20. Schuss das Zepter. Alanna Mende sicherte sich mit dem 26. Schuss den Apfel. Gastvereine beim Königschießen, das einem kleinen Volksfest glich, waren Fabbenstedt, Varlheide, Spielmannszug Varlheide, Hollwede, Levern und die Schützengesellschaft Espelkamp Stadt.

DJ Jan DeeJay sorgte für Partystimmung wie am Ballermann. Zu Beginn des Königsschießens nahm der scheidende König Horst Stickan Beförderungen einiger verdienter Mitglieder vor.

Beförderungen

Gefreite sind nun: Pia Grewe und Falk Rodenberg. Obergefreite: Marek Bredebusch, Stefan Gildenstern, Holger Grewe, Sebastian Katenbrink, Stefanie Kummer, Heidi Rodenberg, Markus Röhe, Eric Schäfer, Gundula Sporleder und Ulrike Wendt. Hauptgefreite: Lukas Hagemeier und Janina Lohmeier. Unteroffizier: Sebastian Riechmann, Patrick Stickan, André Riemer und Christian Bischoff. Feldwebel: Wilhelm Haverkamp und Timo Ramsberg. Stabsfeldwebel: Stephan Wenzel. Leutnant: Matthias Schmidt. Oberleutnant: Günter Diekmeyer, Wilfried Hegemeister und Hartmut Wendt. Major: Heinz-Dieter Hülsmann. Außerdem beförderte der Kommandeur Volker Schäfe den ehemaligen Altkönig Horst Stickan zum Leutnant sowie den ehemaligen Jungkönig Simon Riechmann zum Unteroffizier.