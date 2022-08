Neu oder sanieren - was passiert mit dem Gebäude?

Während des Hauptausschusses am Mittwochnachmittag wurde schnell deutlich, dass es ein "Weiter so" im Espelkamper Rathaus nicht geben kann. Zunächst erläuterte André Köster, Sachgebietsleiter Hochbau, den Ist-Zustand des Hauses. Der ist mittlerweile bedenklich und wird auch immer bedenklicher, je mehr untersucht wird.

"Sie haben ja gesehen, dass sich etwas getan hat", sagte Köster und meinte die weithin sichtbaren Absperrungen vor dem Eingangsportal des Rathaus. Die Nordseite ist für Fußgänger wie auch für Autofahrer komplett gesperrt. Nicht mal die Breslauer Straße darf passiert werden. Der Grund: Die Muschelkalk-Natursteinplatten haften nicht mehr vollständig an der Wand. Ein Runterfallen droht. Am etwas neueren Anbau sei das Problem zwar nicht gegeben. Dort wurden auch Natursteinplatten, aber mit Metallverankerungen angebracht. Es gebe jedoch auch eine Platte, die sich nicht mehr in der Verankerung befinde. Dahinter beginne sofort brennbare Dämmung. Im Bereich des Brandschutzes gebe es am Haus sowieso große Mängel. "Die können aber organisatorisch kompensiert werden", so Köster. Jedoch seien mittlerweile die Wasserohrleitungen bis zu einem Viertel zu. Das komplette Rohrsystem sei überholungsbedürftig. Problematisch seien auch die Deckendurchbrüche. Die Böden müssten erneuert werden. Die Gebäude-Fassade sowieso. Darüber hinaus müsse es eine neue Elektroverteilung geben. Das W-Lan-Netz im Haus müsse ausgebaut werden. Und der neueste Fund ließ die Politiker etwas erschrocken dreinblicken: "Im Putz und in den Bodenbelägen haben wir Asbest gefunden", so Köster. Der Stoff gilt als Krebs erregend. Köster erklärte aber, dass die Spuren nur im Verbund und nicht in der Luft gefunden wurden. Daher sei es für die Personen im Rathaus nicht gefährlich. Köster erklärte weiter, dass auch der Keller im Rathaus Undichtigkeiten aufweise. Die Aufzüge im Haus seien bereits so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gebe. Energetische Sanierungen und die Erneuerung aller sanitären Anlagen nannte der Sachgebietsleiter ebenfalls. "An einer grundhaften Sanierung kommen wir nicht vorbei." Und beim Blick auf die Kostenermittlung fügte Köster an: "Wir kommen in den Bereich eines Neubau."

Espelkamps Bürgermeister Dr. Henning Vieker. Foto: Felix Quebbemann

Aufgrund dieser Entwicklungen habe sich die Verwaltung dafür entschieden, eine umfangreiche Wirtschaftlichkeitsberechnung vornehmen zu lassen - von einem Expertenbüro. Und Bürgermeister Henning Vieker erklärte sogleich, dass eine solche Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht günstig sei und somit im Vorfeld schon einmal die Varianten für die Zukunft des Espelkamper Rathauses besprochen und eingeschränkt werden sollten. Denn das spare Geld.

Vier Varianten

Christian Ens, zuständiger Verwaltungsmitarbeiter, erläuterte den Mitgliedern des Hauptausschuss vier Varianten, die denkbar seien für die Zukunft des Rathauses. Variante 1: Sanierung des alten Gebäudes. Ens erklärte sofort die Vor- und Nachteile. Bei einer Sanierung des alten Gebäudes würden zwar Ressourcen geschont und es gebe keinen Komplettabriss. "Zudem werden wir das historische Gebäude nicht verlieren." Nachteile seien unter anderem, dass die komplette Belegschaft in ein Container-Dorf, eventuell auf dem Adient-Gelände, umziehen müsse. Und dies für eine längere Zeit. "Wir hätten also zwei Umzüge", so Ens - einmal ins Container-Dorf und dann wieder zurück in das sanierte Gebäude. Die Umsetzung energetischer Standards sei begrenzt im Altbau. "Zudem haben wir das Risiko durch Unvorhergesehenes. Je mehr man aufmacht, umso mehr findet man." Der Rückbau der Fassade sei ebenfalls sehr aufwendig.

Christian Ens, Verwaltungsmitarbeiter Gebäudemanagement. Foto:

Variante 2: Abriss und Neubau an gleicher Stelle. Vorteile dieser Variante seien, dass es ein komplett modernes Gebäude gebe. "Sehr gute energetische Standards sind erreichbar." Und es gebe eine Qualitätssteigerung der Arbeitsumgebung durch moderne Büroräume. Für die Zeit des Abrisses und des Neubaus müsse jedoch eine Interimslösung gefunden werden. "Wir haben einen großen Ressourcenverbrauch." Und es gebe in der Innenstadt eine große Staubbelastung.

Variante 3: Abriss des alten Rathauses und Bau des neuen an einem anderen Standort. Bei der Vorstellung des neuen Innenstadtkonzept sei jedoch schon betont worden, dass das Rathaus für die Innenstadt "enorm wichtig für die Funktionalität und die Belebung" ist. Zudem müsse bei dieser Variante auch die Nachnutzung des Rathauses geregelt werden. Das bedeutet, es muss ein Investor gefunden werden, der das Haus übernimmt und dann nach Möglichkeit eine Mischnutzung mit Wohnung, Arbeiten, Gastronomie und Einzelhandel möglich macht. "Der Vorteil dabei ist der geringe Ressourcenverbrauch und wir haben ein modernes Gebäude", so Ens. Der Nach-Eigentümer des alten Rathauses müsse die Sanierung des Altbaus vornehmen. Als Nachteil nannte Ens, dass der Wilhelm-Kern-Platz zur Ruine werde, wenn man keinen Interessenten für den Altbau findet. Darüber hinaus könne eine neue Lage nicht so gut sein wie die jetzige - mitten in der Stadt. Bürgermeister Vieker nannte als möglichen neuen Standort unter anderem den Bereich westlich der Gabelhorst, für den Fall, dass Espelkamp nicht den Zuschlag für das neue Krankenhaus bekommen sollte. Aber auch das Adient-Gelände wurde genannt. Ein weiterer schwieriger Punkt bei Variante 3 ist die mangelhafte Fassade, die einen Verkauf des Hauses erschwere.

„ Wir sind erst am Anfang. “ Dr. Henning Vieker

Als vierte und letzte Variante stellte Ens den Abriss des alten Rathauses und den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes auf dem jetzigen Wilhelm-Kern-Platz vor. Als Fläche könne sich die Verwaltung entweder den Bereich der Post mit dem jetzigen Wilhelm-Kern-Platz oder die Post mit der alten Parkpalette vorstellen. Es müsse dafür keine Interimslösung gefunden werden. Zudem könne das alte Haus abgerissen werden, wenn das neue stehe. Die Lage sei weiterhin bestens mitten in der Stadt. Zur Veranschaulichung hat die Verwaltung während der Sitzung eine Machbarkeitsstudie, keinen architektonischen Entwurf, präsentiert. Dieser bestand aus zwei Komplexen, die über eine gläserne Verbindung eine Einheit bilden.Nachteile aber gebe es auch. Denn bei Variante 4 gebe es einen hohen Ressourcenverbrauch. Für die Belegschaft bedeute dies eine lang Lärmbelästigung mit dem Bau des neuen Rathauses und dem dann folgenden Abriss des alten. Zudem könnte es Platzprobleme bei der Baustellenentwicklung geben.

Kein architektonischer Entwurf, sondern Beispiel für die Größe eines neuen Rathauses am Wilhelm-Kern-Platz. Foto: Stadt Espelkamp

Ein Neubau des Rathauses könne über einen Architekturwettbewerb erfolgen - ähnlich wie beim Thomas-Gemeindezentrum. Dr. Henning Vieker sagte im Anschluss: "Wir sind erst am Anfang. Aber wir müssen etwas tun." Und er sagte auch, dass die Stadt ein neues Gesicht bekommen werde. Denn selbst bei einer Sanierung des alten Gebäudes "ist die Fassade sowieso weg".

Entscheidung im Rat

Nach diesen Erläuterungen äußerten sich die Fraktionen zu den Varianten. Die Mehrheit nannte die Variante 3 wohl als die Unwahrscheinlichste, obwohl noch niemand irgendeine Variante ausschließen wollte. Im Rat am kommenden Mittwoch soll dann eine Entscheidung über die vorgestellten Alternativen getroffen werden, die für eine Wirtschaftlichkeitsprüfung in Frage kommen. Und erst nach der Wirtschaftlichkeitsprüfung könnten dann auch valide Zahlen genannt werden, so Bürgermeister Vieker.