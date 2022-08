Neuer Physio-Point im Medici

Die körperliche Fitness hat heutzutage einen ganz anderen Stellenwert als noch vor einigen Jahrzehnten. Das gilt natürlich auch für die Physiotherapie. Die "Physio" oder auch Krankengymnastik dient dazu, zum Beispiel nach Operationen die Beweglichkeit des Körper oder auch der betreffenen Körperbereich wieder herzustellen.

Aufgabengebiet

Und genau das ist das Aufgabengebiet des "Point-of-Physio". Die neue Praxis hat ab sofort ihre Türen im Ärztehaus Medici geöffnet. Das Team um Lukas Koop, der bereits eine Praxis in Sulingen im Landkreis Diepholz betreibt, freut sich auf die neue Herausforderung.

Kooperation

In Kooperation mit den im Medici ansässigen Ärzten und Praxen wird in Zukunft eine ganzheitliche Behandlung der Patienten in Espelkamp möglich sein.

Lisanne Knost und Annika Unrath, die auch den Standort in eigenständiger Leitung als Physiotherapeuten betreiben, werden durch Ulrike Tobias-Henke als erfahrene Empfangskraft unterstützt. Sie koordiniert die Termine für die Patienten und gibt rund um die Abrechnung mit den Krankenkassen und anderen Verordnern Hilfestellung. Das Team bietet neben der klassischen Krankengymnastik auch Krankengymnastik nach Bobath (KG-ZNS),

Manuelle Lymphdrainage (MLD), Klassische Massagetechniken (KMT), Atlastherapie und Behandlung der Körperfehlstatik, Schwangerenmassage sowie Physio-Taping und Wärmetherapie an. Erreichbar ist die Praxis unter der Telefonnummer 05772 /9628260 sowie unter der Internetadresse www.point-of-physio.de.