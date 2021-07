Neuer Platz nimmt langsam Formen an

Der Espelkamper Fußballverein Türk Gücü kann voraussichtlich im April schon auf dem neuen Sportplatz am Hindenburgring trainieren. Die Punktspiele müssen aber vorläufig noch im Albert-Pürsten-Stadion stattfinden.

Der Platz am Hindenburgring ist ab April für den Sportverein Türk Gücü zumindest schon einmal im Training die neue Heimat.

Der Fußballverein Türk Gücü Espelkamp wird den Trainingsbetrieb an seiner neuen Spielstätte am Hindenburgring wahrscheinlich schon ab April aufnehmen können. Dies erklärte Björn Horstmeier, zuständiger Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, während der Hauptausschuss-Sitzung im Bürgerhaus.