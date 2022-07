Neuer Radstreifen am Kreisverkehr

Hauptausschuss beschließt Baumaßnahmen an den Radwegen der General-Bishop-Straße in Espelkamp

Espelkamp

Die Erneuerung der Radwege entlang der General-Bishop-Straße beschäftigt Verwaltung, Rat und Fachausschüsse schon seit geraumer Zeit. In seiner letzten Sitzung vor den Ferien hat der Hauptausschuss nun den vorgelegten Ausbauplanungen (wir berichteten) zugestimmt. Zusätzlich wird ein Fahrradstreifen an der Nordseite des am Kreisverkehr an „In der Tütenbeke“ ergänzt.

Von Arndt Hoppe