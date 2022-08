Neuer Radweg an der L 766 nach Frotheim

Ab Mittwoch, 3. August, lässt die Straßen.NRW Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe auf der Südseite der L766, Frotheimer Straße einen etwa 1,3 Kilometer langen Radweg bauen. "Er beginnt an der Einmündung Fiefhüser Weg und endet an der Brücke Moorbach, mit Anschluss an den vorhandenen Radweg nach Frotheim", erläuterte Sven Johanning von der Straßen.NRW.

Baustelle

Die Baustelle werde in fünf Abschnitten von jeweils etwa 250 Meter Länge aufgeteilt. "In diesen Abschnitten wird die zum Radweg liegende Fahrbahnhälfte für das notwendige Baufeld gesperrt", sagt Johanning. Die Autofahrer müssen sich also auf ein paar Einschränkungen einstellen. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. "Den Anliegern wird es grundsätzlich möglich sein, ihre Grundstücke trotz der Bauarbeiten über Provisorien zu erreichen", verspricht Johanning. Mit kurzzeitigen Einschränkungen sei jedoch zu rechnen. Dazu aber erfolge rechtzeitig vorher eine Information an die Anlieger.

Peter Kleine-Beek (rechts), zuständiger Sachbearbeiter für Radverkehrssicherheit in der Espelkamper Stadtverwaltung, mit Ordnungsamtsleiter Marco Hennig. Foto: Felix Quebbemann

Der Radweg wird entsprechend den heutigen Ansprüchen errichtet werden. Die Breite wird 2,25 Meter betragen. "Er wird einige Besonderheiten in der Bauweise aufweisen." Der Untergrund sei nicht tragfähig genug. Deshalb werde zunächst eine 20 Zentimeter dicke Untergrundverbesserung aus grobem Schotter eingebaut, auf die dann der Radweg mit 20 Zentimeter Schottertragschicht und 10,5 Zentimeter Asphalt aufgebaut wird.

„ Auf einer Länge von insgesamt 340 Metern werden Betonrohrleitungen für die Entwässerung verlegt. “ Sven Johanning

"Auf einer Länge von insgesamt 340 Metern werden Betonrohrleitungen für die Entwässerung verlegt und in Teilbereichen gut 200 Meter Winkelstützen errichtet. An zwei denkmalgeschützten Bäumen werden Wurzelraumbrücken verlegt, die den Wurzelbereich überspannen und somit schützen", erläuterte Johanning die Maßnahmen.

Die Pendler von Espelkamp nach Hille oder in die umgekehrte Richtung werden sich voraussichtlich bis Mitte Oktober gedulden müssen, ehe der Verkehr wieder normal fließt. Dann nämlich sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Das Land investiert etwa 760.000 Euro in den neuen Radweg.

„ Ich bin positiv überrascht. “ Peter Kleine-Beek

Seitens der Stadt Espelkamp zeigte sich Peter Kleine-Beek, zuständiger Sachbearbeiter im Ordnungsamt in Fragen Radverkehrssicherheit, über diese Entwicklung erfreut. "Ich bin positiv überrascht und begeistert." Er selbst habe erst am Montagvormittag vom Beginn der Bauarbeiten erfahren. Da es sich aber bei der Straße um eine Landesstraße handele, sei die verantwortliche und ausführende Stelle die Straßen.NRW. Kleine-Beek aber sagte zu dem Baustart des Fahrradweges. "Ich finde das sehr gut."