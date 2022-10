Neustart in der Klus mit Sabine Brammeyer

Prädikantin Sabine Brammeyer (Mitte) hat am ersten Oktoberwochenende zum ersten Mal die Andacht in der Klus gehalten. Sie hatdie Nachfolge von Ehepaar Christiane und Hans-Dieter Seibel angetreten, das die Andachten gut zehn Jahre angeboten hatten. Glückliche Gesichter hat es nacht der Sabine BRammeyer erster Klusandacht in Frotheim gegeben. Ortsvorsteher Jörg Heiderich bedankte sich beim Presbyterium und dessen Vorsitzenden Matthias Heufer für die Unterstützung.

Foto: Dorfgemeinschaft Frotheim