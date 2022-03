Nur noch acht Wohnungseinbrüche

Die Kriminalität ist in Espelkamp im vergangenen Jahr zurückgegangen. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr 908 Delikte gegeben, erklärte Sven-Otto Deubel, Leiter der Polizeiwache Espelkamp, in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz. 2020 sind es noch 983 gewesen. Das bedeutet einen Rückgang von 75 Fällen.

Schwere Straftaten

Aber der Rückgang der Fallzahlen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im vergangenen Jahr schwere Delikte in der jungen Stadt gegeben hat. Deubel machte in diesem Zusammenhang auf den Tod eines Kleinkindes am 21. Januar sowie auf den Doppelmord Mitte Juni in der Innenstadt aufmerksam. Für letzteres wurde gerade erst das Urteil vom Landgericht gesprochen: Lebenslänglich. Zufrieden hingegen zeigte sich der Wachleiter mit der Entwicklung der Aufklärungsquote. „Die ist von 50,15 Prozent im Jahr 2020 auf 56,72 Prozent gestiegen.“ Ebenfalls glücklich ist er darüber, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich zurückgegangen ist. Sie nahm um 31 Fälle auf nur noch acht im vergangenen Jahr ab. Neue Herausforderungen aber hätten unter anderem die Versammlungen gegen die Corona-Politik für die Polizei dargestellt. Deubel stellte zudem fest: „Es gibt zunehmende Übergriffe auf Kollegen.“ So erinnerte er an einen tätlichen Angriff eines 17-Jährigen auf einen Polizeibeamten.

Sven-Otto Deubel, Wachleiter in Espelkamp Foto: Felix Quebbemann

Espelkamp weist eine Kriminalitätshäufigkeitszahl von 3680 auf. Das bedeutet: Würde die Anzahl der Delikte in der Stadt auf 100.000 Einwohner hochgerechnet werden, ergäben sich 3680 Taten. Damit steht Espelkamp besser da als zum Beispiel das benachbarte Lübbecke. Dort betrage die KHZ 3961 (1013 Delikte in 2021), so Deubel. Neben dem bereits erwähnten Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen gab es auch weniger Straßenkriminalität. 198 Fälle wurden im vergangene Jahr registriert (2020: 218). Jedoch gibt es auch Kennzahlen, die gestiegen sind, so zum Beispiel der Diebstahl aus Fahrzeugen. 47 ereigneten sich 2021 (2020: 38). Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Fahrraddiebstählen – von 70 (2020) auf 41 (2021). Lediglich ein Raub ist im vergangenen Jahr registriert worden. „Da hat Espelkamp zum Glück ein sehr geringes Niveau“, sagte Deubel im Saal des Bürgerhauses. Beinahe gleichgeblieben sind die Zahlen bei Körperverletzungsdelikten. Es ereigneten sich 76 im vergangenen Jahr – lediglich drei mehr als zuvor.

Rauschgiftdelikte

Eine deutliche Zunahme jedoch verzeichnete die Polizei bei Rauschgiftdelikten. Das Plus ist groß – von 94 (2020) auf nunmehr 109. Dies sei auch auf die vermehrten Kontrollen von Fahrzeugen zurückzuführen, sagte Deubel. Dort gebe es eine „sehr hohe Zahl“ von Fahrern, die unter Drogen Auto fahren. Abgenommen haben die Zahlen bei der Jugendkriminalität – von 104 (2019) auf 89 (2020). Dabei sei festzustellen, dass die Zahl der Tatverdächtigen ebenfalls gesunken sei, so Deubel. Viele Jugendlich würden Straftaten nur in einer Phase verüben, sagte Deubel.

Häusliche Gewalt

Was ihn aber nachdenklich stimmte, waren die hohen Zahlen an Häuslicher Gewalt, die jedoch nur insgesamt für den Kreis vorlagen. Da weist die Statistik einen Wert von 548 Fälle auf. Im Jahr zuvor waren es „nur“ 460 gewesen. „Diese Zahlen sind sehr hoch.“ Dies sei unter anderem auf die Pandemie zurückzuführen. Und Deubel sagte: „Wir haben wahrscheinlich noch höhere Zahlen.“ Aber viele Frauen in Not hätten zum Beispiel nicht die Gelegenheit, sich bei der Polizei zu melden, da der Ehemann im Home-Office sitze. Das Anzeigeverhalten der Frauen habe sich jedoch auch verändert. Die Opfer häuslicher Gewalt wüssten jetzt, dass der Polizei zum Beispiel mit dem Wohnungsverweis durchaus die ein oder andere wirkungsvolle Maßnahme zu Verfügung stehe.