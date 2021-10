„Pauschalisierungen helfen nicht weiter“

Die Corona-Situation in Espelkamp entspannt sich ganz allmählich wieder. Der aktuelle Inzidenzwert von rund 310 ist nicht zu vergleichen mit den Zahlen vor zwei Wochen – die lagen bei rund 800.

In Espelkamp werden die Bemühungen fortgesetzt, die Impfrate gegen Corona zu steigern.

Matthias Tegeler, Fachbereichsleiter Zentrale Dienstag und Corona-Experte der Stadtverwaltung, bezeichnete die Lage mit den hohen Zahlen in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwochnachmittag als „bedrohlich hohe Inzidenz“. Es habe viele Infizierte und Kranke gegeben. „Spätaussiedler und Russlanddeutsche waren davon überproportional betroffen.“ Er fuhr im großen Saal des Bürgerhauses fort und sagte, dass davon „aber längst nicht alle in den freikirchlichen Gemeinden organisiert sind“.