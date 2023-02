Die private Musikschule Waldemar Becker in Gestringen lädt zu einem Konzert mit einer besonderen Note ein: Es handelt sich dabei um ein interaktive Hörspiel mit Musik mit dem Titel „Pfannkuchen mit Musik“.

Die Musikschule Waldemar Becker präsentiert am 17. Februar in der Johannes-Daniel-Falk-Schule das interaktive Hörspiel mit Musik „Pfannkuchen mit Musik“.

Präsentiert wird es am Freitag, 17. Februar, um 18.30 Uhr in der Johannes-Daniel-Falk-Schule, Koloniestraße 18, in Espelkamp. Einlass ist um 18.15 Uhr.