Espelkamp: Familie erhält 16 Absagen für Betreuung demenzkranker Schwiegermutter

Pflegenotstand? Das hört man immer mal wieder, aber direkt hier vor Ort in Espelkamp gibt es so etwas doch nicht.“ Dieser Gedanke ist sicherlich bereits so manchem gekommen, wenn es um die Pflege eines Angehörigen zuhause geht.

Silja Kaiser-Gäbe aus Frotheim weiß zwar, dass der Bereich der Pflege in einer ernsthaften Krise steckt. Aber sie musste sich keine Sorgen machen. Ihre Schwiegermutter Erika wurde ja häuslich gepflegt – bis zum Anfang des Jahres. Dann bekam Silja Kaiser-Gäbe einen Brief von ihrem Pflegedienst. „Es waren einfach nur ein paar Zeilen. Ohne weitere Angaben von Gründen.“ Und diese Zeilen besagten, dass die Pflegeeinrichtung ihre Dienstleistung für die Schwiegermutter, die schwer an Demenz erkrankt ist, einstellen wird. Auf Nachfrage wurde der Schwiegertochter freundlich mitgeteilt, dass das Personal nicht mehr ausreiche. Ein weiterer Schlag für die Familie, die an der Espelkamper Außengrenze wohnt, war, dass die Haushaltshilfe - vom gleichen Pflegedienst - auch nicht mehr kam.