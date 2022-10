„Phantastisch pysikalisch“ in Espelkamp

Unter dem Motto „Phantastisch Physikalisch“ zeigen Judith und Marcus Weber ab 19 Uhr im Saal des Bürgerhauses ein Action-Experimente-Lesung mit Wow-Effekt - ein Experimentierspaß, der nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene zum Staunen bringt", versprechen die Veranstalter.

Die Physikanten erklären an diesem Abend physikalische Phänomenen und beantworten damit Fragen wie: Wieso hat man auf dem Fahrrad immer Gegenwind? Warum spuckt der Wassersprudler Trockeneis aus? Und was hat der Absturz der Challenger mit Toastbrot zu tun? In wissenschaftlich fundierten und äußerst unterhaltsamen Geschichten gehen Judith und Marcus Weber den Rätseln unseres Alltags auf den Grund und liefern Experimente zum Nachmachen (nicht alle!) und Angeben. Nach diesem Abend ist klar: Physik und Experimente sind überall. Man stolpert quasi jeden Tag darüber - wenn man nur die Augen offenhält.

Wenn Judith und Marcus Weber auftreten, gibt es für das Publikum viel zu staunen und zu lachen Foto:

Marcus Weber, geboren 1971, ist Diplom-Physiker. Er steht aktuell regelmäßig für die Fernsehshow „Wer weiß denn sowas?“ vor der Kamera. „Physikant“ und Wissenschaftskünstler: Auf niemanden trifft das so zu wie auf Marcus Weber. Während seines Physikstudiums trat er mit einer Jonglage- und Kleinkunstshow auf. Nach dem Diplom wurde er zum Entertainer auf der Bühne der von ihm mitgegründeten Physikanten. Heute tritt Marcus Weber nicht nur mit den Physikanten auf, sondern leitet das Unternehmen, konzipiert die Shows und erklärt nebenbei vielen Anrufern und Journalisten, wie die Experimente funktionieren.

Für Wissenschaftssendungen im Fernsehen konzipiert und baut das Team um Marcus Weber spektakuläre Experimente (unter anderem für die Sendungen „Galileo“, „Frag doch mal die Maus“). Die Physikanten wurden für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2012 mit der Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG). Damit stehen sie in der Tradition von Joachim Bublath, Harald Lesch oder Ranga Yogeshwar. Judith Weber, geboren 1974, ist Diplom-Journalistin. Sie arbeitete unter anderem als Redakteurin bei der Tageszeitung „taz“ und als Chefredakteurin von „Chrismon plus Rheinland“. Seit 2003 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der TU Dortmund, schreibt freiberuflich und gibt Seminare zum Thema Journalismus. Physik hat sie in der Schule schnellstmöglich abgewählt – eine wichtige Qualifikation, um Experimente so zu erklären, dass wirklich jeder sie versteht.

Mit der Veranstaltung „Phantastisch Physikalisch“ wollen die Veranstalter insbesondere auch Familien, junge Menschen, Schüler und Schulen ansprechen. Daher ist die Show mit sehr günstigen Eintrittspreisen versehen. „Dafür kriegt man sonst höchstens ein Kasperltheater zu sehen“, sagt Forum-Vorsitzender Bernd Wlotkowski. Für Schüler hält der Verein im Vorverkauf Karten zum Preis von nur 5 Euro bereit, Erwachsene zahlen 10 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Schürmann und Lienstädt und das Kulturbüro Espelkamp im Bürgerhaus. An der Abendkasse gelten Preise von 7 und 12 Euro.