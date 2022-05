Plansch-Paradies für die Sprösslinge

Es war genau abgepasst und der Verwaltungsrat der Stadtwerke AöR hatte offensichtlich am Donnerstagnachmittag einen „guten Draht nach ganz oben“. Die Mitglieder nämlich trafen sich im Waldfreibad, um den Fortschritt der Bauarbeiten zu betrachten. Während dieses Besuchs zog sich der Himmel mit dichten Wolken zu. Doch erst, als die Politiker im Ratssaal angekommen waren, fing es an zu regnen. Zuvor hatten sich die Verwaltungsratsmitglieder wertvolle Erkenntnisse zum Waldfreibad von Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR, geben lassen. Neben dem Verein Pro Waldfreibad ist die AöR Träger des Bades und Hagemeier erläuterte, dass das Hauptbecken soweit fertiggestellt sei.

1500 Kubikmeter Wasser

„Das Fassungsvermögen beträgt 1500 Kubikmeter Wasser.“ Damit ist es deutlich kleiner, als das vorherige, das ein Fassungsvermögen von 5000 Kubikmeter hatte. Dies aber war auch ein 50-Meter-Becken. Das neue ist nun auf 25 Meter verkürzt worden. Mit dem kleineren Becken seien die vorgegebenen Umweltleistungen und die Filterleistungen für das Wasser im Becken gewährleistet, sagte Hagemeier. Mussten zuvor die Mitglieder des Freibadvereins das leere Becken vor dem Saisonstart immer wieder ausbessern, entfällt diese Arbeit künftig beim neuen Edelstahlbecken. Als „Highlight“ des neuen Bades bezeichnete Hagemeier den Kleinkinderbereich. Der ist im nordwestlichen Bereich direkt hinter dem Kiosk angelegt. Verschiedene Becken sorgen bei den Jüngsten für jede Menge Spaß. So reagieren die Wasserspielbereiche unter anderem auf Bewegung. Das Becken jedoch ist nicht aus Edelstahl, sondern aus Beton. „Dieser Bereich ist für junge Familien mit Kindern ausgelegt“, so Hagemeier. Der Bau des Kinderbereichs werde in den kommende Tagen fortgesetzt. Dies sei möglich, weil ein einzelner Sponsor die Finanzierung der Fertigstellung übernommen habe. Der Kinderspaßbereich soll auch durch ein Sonnenschutzsegel vor großer Hitze bewahrt werden. Beim weiteren Rundgang zeigte Hagemeier auf, dass durch Absenkungen in der Nähe des großen Schwimmbeckens und das Fehlen von Stufen auch an behinderte Besucher gedacht wurde. Die Liegebereiche im südlichen Bereich das großen Beckens sind bereits fertiggestellt. Einige Politiker haben schon einmal ausprobiert, ob man auf dem Kunststoff-Verbund auch gut liegen kann. Test bestanden, hieß es im Anschluss.

Der Liegebereich wurde von den Politikern genau unter die Lupe genommen. Foto: Felix Quebbemann

Das Becken wird künftig nicht mehr mit einem Schlauch befüllt. Es gibt Einlaufkanäle, die im Boden eingelassen sind. Das überschüssige und gebrauchte Wasser aus dem Becken läuft dann durch die Überlaufkanäle in das Technikgebäude. Dort warfen die Verwaltungsratsmitglieder ebenfalls einen Blick hinein. Kurzzeitig kam sich der ein oder andere vor wie in einem Unterwasser-U-Boot – mit den zahlreichen Druck- und Wasserstandsanzeigen. In dem Gebäude sei die Filtration und die Desinfektion untergebracht, so Hagemeier. Er erläuterte den Kreislauf: „Das Überlaufwasser wird im Keller gesammelt, über die Filter gelegt und dann dem Wasserkreislauf wieder zugeführt.“ Aus dem Wasser werden unter anderem Insekten gefiltert, Haare und Sonnencreme. Eine regelmäßige Reinigung der Filter ist dabei unerlässlich. Das Technikgebäude des neuen Waldfreibades soll künftig von den Technikern des Atolls mit betreut werden, erklärten Hagemeier und Dr. Michael Quell, Geschäftsführer des Atoll-Betreibers Aquaparkmanagement GmbH. Als die Politiker vom Ortstermin wieder im Ratssaal angekommen waren, sagte Hagemeier: „Wir haben die berechtigte Hoffnung, irgendwie in der zweiten Juli-Hälfte zu eröffnen. Es ist dann eine verkürzte Saison, aber wir freuen uns darauf.“ Sein Dank ging an alle, die den schnellen Fortgang des Umbaus möglich gemacht haben. „Das war nicht immer ganz einfach.“

Der neue Kinderspaßbereich des Waldfreibades befindet sich im Bau. Foto: Felix Quebbemann

In seinen „kühnsten Träumen“ habe sich Hartmut Stickan (SPD) den schnellen Fortgang der Bauarbeiten nicht träumen lassen: „Das ist eine tolle Sache.“ Er wollte aber noch wissen, wann Umkleiden und der Kiosk saniert werden. Für die Umkleidekabinen, so Hagemeier, habe man Mittel in den Haushalt eingestellt. Da rechne er mit dem Start der Umbaumaßnahmen im Herbst 2022. Die Sanierung des Kiosk jedoch hänge davon ab, wie groß der finanzielle Spielraum ist. Zum Baustart äußerte er sich vage: „Das vermag ich nicht zu sagen.“ Er wolle noch keinen Zeitpunkt nennen. Mittelfristig aber solle das Gebäude angegangen werden. Des Weiteren erläuterte er, dass das Kassensystem des Waldfreibades künftig an das System des Atolls „angedockt ist“. Das neue Waldfreibad habe eine „maximale Auslastung von 1500 Besuchern“. Diese Zahl wiederum rief August-Wilhelm Schmale (CDU) auf den Plan. „1500 – das ist eine ganze Menge. Haben wir dafür auch genügend Personal?“, wollte er wissen. „Das ist genau der Punkt“, sagte Hagemeier. Es solle nämlich für beide Bäder ein Konzept erarbeitet werden, um so genannte Synergieeffekte zu nutzen.