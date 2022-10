Politiker helfen bei Suche nach Bürgerbusfahrer

Der Bürgerbus in Espelkamp ist eine Institution. Und die wird sowohl von älteren Mitfahrern wie auch von Schülern gerne genutzt. Klar ist aber auch, dass der Bus nur so lange fährt, wie es auch ehrenamtliche Fahrer gibt. Dies betonte der Vorsitzende des Espelkamper Bürgerbusvereins, Torsten Schäfer, während der Sitzung des Mobilitätsausschusses im Rathaus.

Schäfer war vom Ausschuss eingeladen worden, den Verein, seine Routen und seine Tätigkeit vorzustellen. Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss des Vereins, der bereits im Jahr 1994 gegründet wurde, widmete sich der Vorsitzende der aktuellen Situation und betonte zunächst einmal, dass der Bürgerbus auch zum Umweltschutz beitrage. Denn in dem Moment, in dem die Menschen den Bus nutzen, würden sie ihr Auto stehen lassen. In normalen Zeiten „befördert der Bürgerbus etwa 18.000 Gäste“, so Schäfer. Im vergangenen Jahr jedoch sei die Zahl aufgrund der Corona-Pandemie zurückgegangen. „Ich gehe aber davon aus, dass die Zahl wieder steigt“, sagte er weiter. Das neu eingeführte Schülerticket habe zudem die Nachfrage seitens der jungen Menschen erhöht. „Wir befördern immer mehr Schüler.“