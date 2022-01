Espelkamp

Nach einer Unfallflucht auf dem Wilhelm-Kern-Platz in Espelkamp am Mittwochmittag konnte von den Polizeibeamten schnell ein mutmaßlicher Verursacher (21) ermittelt werden. Der Espelkamper steht unter Verdacht, gegen 12.25 Uhr mit einem Renault in das Heck eines Daimlers aufgefahren zu sein.