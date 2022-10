Polizei sucht Wohnwagenfahrer

Müllwagen landet nach Überholvorgang in der Leitplanke - Unfallbeteiligter fährt weiter

Espelkamp

Die Polizei sucht den Fahrer eines Wohnwagen-Gespanns, da dieser am Dienstagmittag in einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße (L 770) in Espelkamp beteiligt war. einem Verkehrsunfall gekommen.