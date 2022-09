Pollheide kritisiert Entscheid zu Straßennamen

Espelkamp

Die Straßennamen in Espelkamp bleiben unverändert. Dies steht seit der vergangenen Ratssitzung fest. Damit aber will sich unter anderem Gerhard Pollheide nicht abfinden. Das ehemalige Espelkamper Ratsmitglied hat sogar einen befreundeten Künstler über die Vorgänge informiert. Und der schickte gleich mal ein lyrisches Werk zu den Entwicklungen in Espelkamp - mit einer klaren Botschaft an die Politik.

Von Felix Quebbemann