Fahrer flüchtet nach Unfall in Espelkamp

Espelkamp

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch an der Ecke Isenstedter Straße/Kolberger Straße von einem abbiegenden Auto erfasst und verletzt wurde. Der Autofahrer soll laut Zeugenangaben nur kurz gestoppt haben und anschließend auf der Isenstedter Straße in Richtung der L 770 davon gefahren sein. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines mutmaßlich silberfarbenen Opel Corsa.