Rahdenerin (87) überschlägt sich mit Auto

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Fabbenstedter Straße hat sich eine Autofahrerin offenbar leichtere Verletzungen zugezogen.

Fahrerin fährt auf der Fabbenstedter Straße in den Graben

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 87 Jahre alte Rahdenerin um etwa 11.10 Uhr in einem Kia auf der Fabbenstedter Straße in Richtung Rahden. Kurz hinter Kreuzung mit der Osnabrücker Straße verlor die Frau aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto und fuhr nach links in den Graben, wo sich der Wagen überschlug.

Rettungskräfte, darunter eine Notärztin, befreiten die Seniorin aus dem auf dem Dach liegenden Auto, Ersthelfer hatten sich zuvor um sie gekümmert. Die Frau wurde ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde Unfallstelle von den Einsatzkräften gesperrt.