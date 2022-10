Reflektierend durch die dunkle Jahreszeit

Die dunkle Jahreszeit ist für alle Verkehrsteilnehmer eine besondere Herausforderung. Spaziergänge, Autofahrten oder Radtouren finden im Dunkeln oder in der Dämmerung statt. Die Unfallgefahr steigt dementsprechend. Vorbeugung ist daher besonders wichtig.

Informationen zur Verkehrssicherheit am Espelkamper Rathaus

Sie habe informiert zum Thema "Verkehrssicherheit in der Dunkelheit". Die Mobilagenten Gunter Kramer (von links), Jürgen Timm und Hans Westerhold, die Mitarbeiter des Reha-Shops Fuchs Kai Billerbeck und André Tissen (rechts) sowie der Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde, Klaus Torno.

Genau aus diesem Grund wurde unter der Leitung von Gunter Kramer, Mobilagent und stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirates, die Aktion „Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit“ initiiert. Und die war während des Markt-Tages in Espelkamp ein voller Erfolg. Polizeibeamter Klaus Torno, Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde, kam kaum mit dem Ankleben von Reflektoren an Rollatoren und anderen „Begleitern“ nach. Aber der Reihe nach.