Das Leid durch den Krieg in der Ukraine ist groß. Millionen Menschen sind betroffen und flüchten. Dabei müssen sie teilweise ihre Haustiere zurücklassen. Ein Espelkamper Verein will nun mit einer Spendenaktion den Tieren im Kriegsgebiet helfen.

Ein Leben in einem Tierheim ist für viele Hunde – wie die beiden auf dem Foto abgebildeten Vierbeiner in Bremen – kein Zuckerschlecken, oft aber auch die letzte Rettung. Die Tierheime in der Ukraine sind derzeit nicht nur überfüllt durch die von Geflüchteten zurückgelassenen Tiere. Die Einrichtungen haben auch zu wenig Futter und Decken für die Tiere. Der Espelkamper Verein für Deutsche Schäferhunde will nun mit einem Spendenaufruf helfen.

Der Krieg in der Ukraine hat Millionen Menschen unvorstellbares Leid gebracht. Doch es sind nicht nur die Menschen, die unter den russischen Bomben leiden müssen. Auch viele Tiere sind betroffen. Klaus Koch, Vorsitzender des Vereins für Deutsche Schäferhunde in Espelkamp, hat sich über die Situation der Tiere im Kriegsgebiet informiert und berichtet: „Die Menschen mussten Hals über Kopf fliehen und konnten nur das Nötigste mitnehmen.“

Einschlagende Bomben

Dabei seien die Haustiere meistens zurück geblieben. Entweder wurden die Tiere laufen gelassen, in der Hoffnung, dass sie nicht von einschlagenden Bomben getroffen werden, oder die Tiere wurden angebunden und von Mitarbeitern der Tierheime eingesammelt. Die Helfer hätten auf diese Weise schon unzählige Hunde eingefangen und sie in die umliegenden Tierheime gebracht. Doch da tut sich jetzt ein anderes Problem auf. „Die Tierheime sind voll und es gibt nicht genug Futter“, erklärt Koch. Ein unerträglicher Zustand für jeden Tierliebhaber. Daher hat sich der Espelkamper Schäferhundeverein etwas einfallen lassen.

Klaus Koch, Vorsitzender des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Espelkamp. Foto: Felix Quebbemann

Die Mitglieder sammeln in der kommenden Woche für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Tiere. „Es wird vor allem Hundefutter benötigt.“ Ob Nassfutter in Dosen oder Trockenfutter sei dabei egal, so Koch. Wichtig ist nur: „Die Verpackungen dürfen nicht geöffnet sein.“ Wer eher Katzenfreund ist und dementsprechend Katzenfutter vorbeibringt, ist darüber hinaus ebenfalls willkommen, wie Koch weiter mitteilt. Auch das werde natürlich mitgenommen. Dafür gilt aber ebenfalls: Nur geschlossene Verpackungen vorbeibringen. Die Annahme der Futter-Spenden beginnt am kommenden Dienstag, 29. März, von 15 bis 18 Uhr am Vereinsheim des Schäferhundevereins, Schüsselbruchweg. Weitere Annahmetage sind Mittwoch und Donnerstag, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr. Die Futterspenden werden im April von einem Vereinsmitglied nach Paderborn gebracht. Dort werden sie auf den Lieferwagen eines ehrenamtlichen Helfers geladen, der bereits zweimal Futterspenden für Tiere an die ukrainisch-polnische Grenze gebracht hat. Weiter geht es für die Helfer aus Deutschland dann jedoch nicht. Die Spenden werden von Mitarbeitern des ukrainischen Tierschutzes angenommen und von ihnen verteilt.

Vor dem Kältetod retten

Koch verspricht allen Spendern, dass ihre Futterspenden auch in den Tierheimen der Ukraine ankommen. Er untermauert dies damit, dass der Espelkamper Schäferhundeverein selbst „Trockenfutter im Wert von 500 Euro spendet“. Es ist übrigens auch möglich, am Vereinsheim Geld in ein Sparschwein zu stecken. Dafür kaufen die Espelkamper Hundefreunde dann das Tierfutter. „Bitte helfen Sie mit und retten Sie ein Tier aus dem Kriegsgebiet vor Hunger und Kältetod“, appelliert Klaus Koch an alle Tierfreunde. Mit nur einem Euro könne man schon eine Dose Hundefutter kaufen. Wer darüber hinaus noch Decken spenden möchte, könne diese ebenfalls am Vereinsheim abgeben. Denn die würden die Tiere gegen die derzeit vorherrschende Kälte in der Ukraine schützen.

Weitere Veranstaltungen

Die Spendenaktion für die Tiere in der Ukraine bildet den Auftakt einer Reihe von Aktionen des Vereins, die in der vergangenen Jahreshauptversammlung besprochen und beschlossen wurde. So soll unter anderem für Hundebesitzer ein Kursus „Erste Hilfe am Hund“ ausgerichtet werden. Mehrere Prüfungen – wie zum Beispiel Wesens- und Ausdauerprüfung – sind ebenfalls vorgesehen. Darüber hinaus ist der Espelkamper Verein auch Ausrichter einer Zuchtschau mit 150 Schäferhunden. Die genauen Termine der Veranstaltungen werden noch bekannt gegeben.

