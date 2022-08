Rockklassiker in einem völlig anderen Gewand

Wie sich so mancher Klassiker des Rock-Genres wohl auf der Orgel in einer Kirche anhören würde, haben sich sicherlich bislang noch nicht ganz so viele Rock-Fans gefragt. Eine Antwort auf diese Frage aber gibt Patrick Gläser am Sonntag, 7. August, in der Espelkamper Thomaskirche.

Wer kennt die Rock-Klassiker wie "The Wall" von Pink Floyd oder Queens "Bohemian Rhapsody" nicht. Am Sonntag, 7. August, beginnt um 18 Uhr in der Espelkamper Thomaskirche ein Konzert, in dem so mancher Rock-Klassiker in einem etwas anderen Gewand erscheinen wird. Im Rahmen des Lübbecker Orgelsommers heißt es dann nämlich "Orgel rockt - Tour 6".

Patrick Gläser stellt dabei auf der Kirchenorgel symphonische Filmmusiken von John Williams, Steve Jablonski oder Hans Zimmer sowie neu adaptierte Rockklassiker von Queen bis Pink Floyd. Ebenfalls im Repertoire hat er Poptitel von ABBA oder Camila Cabello.

„ Orgel rockt ist ein mitreißendes Soloprojekt. “ Tobias Krügel

Zwischen den Songs baut Gläser immer wieder Brücken zwischen dem Publikum im Kirchenraum und der vermeintlich „weltlichen“ Musik von der Orgel.

"'Orgel rockt' ist ein mitreißendes Soloprojekt für die Kirchenorgel", sagt Tobias Krügel, Kantor in der evangelischen Martins-Kirchengemeinde. Seit November 2009 spielt der Öhringer Organist und Chorleiter Patrick Gläser aus Gehör, Herz und Gedächtnis heraus seine Coverversionen bekannter Titel aus den Genres Rock, Pop und Film. Seit Januar 2020 läuft das neue Programm "Tour 6", nach einem sehr erfolgreichen Start seit März 2020 dann durch die Corona-Pandemie nur stark eingeschränkt.

400 Konzerte

Inzwischen fanden in gut zwölf Jahren etwa 400 Konzerte vor rund 85.000 Zuhörern statt. Höhepunkte waren unter anderem die Auftritte in Schweden, den Niederlanden, bei den deutschen Tagen in Archangelsk, in Österreich und der Schweiz, im Mariendom zu Hildesheim und 2016 zusammen mit den Wise Guys in deren Konzert in Weinsberg. Im Oktober 2017 war Orgel rockt bei der Hope-Gala im Dresdener Kulturpalast live zu erleben, und im Juni 2018 im Wormser Dom zu einem Konzert anlässlich des 1000-jährigen Domjubiläums.

Rund 800 Musiktitel stehen auf der Wunschliste, die für "Orgel rockt" gepflegt wird. Publikumswünsche von Konzertbesuchern und Leuten, die das Projekt im Internet, zum Beispiel auf Youtube, entdeckt haben.

Inzwischen sind fünf CDs erschienen mit Live-Mitschnitten aus den Konzerten der Touren 1 bis 4, sowie „Special Christmas – Orgel rockt zur Weihnachtszeit“.

Höhen und Tiefen

Zehntausende Menschen haben bereits die Konzerte in den Kirchen verfolgt, um sich von der Musik, die sie aus Höhen und Tiefen ihres Lebens kennen, mit der Orgel wieder neu berühren zu lassen. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse. Es gilt freie Platzwahl. Einlass ist ab 17.15 Uhr. Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit bei einem Glas Wein und Knabbereien den Abend ausklingen zu lassen. Der Orgelförderverein Espelkamp bittet dafür um eine kleine Spende. Darüber hinaus können CDs des Küstlers erworben werden. Weitere Informationen zu den CDs, zu Spielorten und Terminen von „Orgel rockt“ gibt es im Internet unter www.orgel-rockt.de.