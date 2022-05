Sabine Berges verabschiedet

Die Stadtbücherei in Espelkamp hat eine neue Leiterin. Sabine Berges ist in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Ihre Nachfolgerin wird Karin Wewers.

Die langjährige Leiterin der Stadtbücherei Espelkamp, Sabine Berges, ist am Montagnachmittag in einer Feierstunde verabschiedet und für ihre Verdienste geehrt worden. 37 Jahre war sie die Chefin von 30.000 Büchern und anderen Medien. Karin Wewers wurde als ihre Nachfolgerin vorgestellt. Viele Wegbegleiter von Berges waren zur Feierlichkeit in die Bücherei gekommen.

Werdegang

Bürgermeister Dr. Henning Vieker ging auf den Lebenslauf von Sabine Berges ein, die am 29. März 1959 in Mainz geboren wurde. Nach dem Studium für Bibliothekarwesen in Stuttgart startete sie am 1. Januar 1985 in Espelkamp als Diplom-Bibliothekarin. An den Start erinnert sich Berges noch heute ganz genau – als sie mit ihrer „Vorgängerin Waltraud Meyer, Stadtdirektor Dr. Horst Eller und Bürgermeister Heinz Goroncy an gleicher Stelle in der Stadtbücherei stand und versprach, den Buchbestand auf dem neuesten Stand zu halten und dabei auch auf die Wünsche der Leser einzugehen“. Den Bestand an Spielen und Kassetten wollte sie vergrößern. Bewundernd blickte sie auch auf die Leistung ihrer Vorgängerin, die es schaffte, den Bestand in ihren 33 Jahren von 300 Bänden auf 30.000 zu erhöhen, also zu verhundertfachen. Drei Millionen Medien – das habe sie dann doch nicht geschafft, sagte Berges. „Allerdings erwiesen sich die Räumlichkeiten sehr rasch als begrenzt“, erklärte sie. „Wie gut, dass sich eine Entwicklung, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zu erahnen war, vollzog: die Digitalisierung der Medien. Digitale Medien stehen heute gleichwertig neben dem traditionellen Bestand“, erklärte Berges. Neben rund 30.000 physischen Medien hätten die Leser heute über die Online-Ausleihe Zugriff auf 40.000 E-Medien, 200 Bordstories, 8000 interaktive Bücher und 16 Millionen Musiktitel und Musikvideos.

Berges erinnerte mit Freude an viele Veranstaltungen mit Beteiligung der Stadtbücherei. So zum Beispiel 1987 der Bau einer Märchenstadt im Foyer des Bürgerhauses oder der Start der Gute-Nacht-Geschichten 1992. Ein Jahr betonte sie besonders. „2008 startete der erste Sommer-Lese-Club unter dem Motto ‚Schock deine Lehrer und lies ein Buch‘. Dieses Ereignis hat sich zu einem wiederkehrenden Höhepunkt in den Sommerferien entwickelt.“ Als unvergesslich bezeichnete Berges außerdem das Bürgermeister-Aufwiegen. Bürgermeister Heinz Goroncy habe es 1987 auf 234 Bücher gebracht, Heinrich Vieker 2009 auf 195 Bücher. „Zum 70. Geburtstag der Stadtbücherei muss sich nun vielleicht unser neuer Bürgermeister auf gewisse Dinge gefasst machen.“ Sabine Berges sprach von unvergesslichen Momenten. An einen Moment erinnerte auch Bürgermeister Dr. Henning Vieker. „Sabine Berges war sogar einmal Königin von Espelkamp: Im Jahr 1994 stand sie als Schneekönigin mit dem VHS-Laientheater der Schatulle auf der Bühne im Neuen Theater.“

Sabine Berges und Karin Wewers schneiden die Torte an Foto: Andreas Kokemoor

Viele Wegbegleiter waren am Tag der Verabschiedung von Sabine Berges vor Ort, so zum Beispiel Vertreterinnen der Frauenkulturtage. Berges dankte ihrem Bücherei-Team mit Karin Wewers, Meike Gräpel und Silvia Meyer sowie Benjamin Pfennig für ihre Unterstützung und ihren Ideenreichtum. Ihr Dank galt ebenfalls den ehemaligen Mitarbeitern Renate Spreen, Bärbel Olschewski, Elke Patolla, Katja Rother, Silke Epp, Siegrid Dauks, Carola Peitsmeyer und Claudia Kleine-Niermann. Die Kollegen der Stadtverwaltung hätten darüber hinaus immer ein offenes Ohr für die Stadtbücherei gehabt. Sie erwähnte zudem lobend die vielen Kooperationspartner, die Stadtverwaltung, die Sponsoren und den Rat der Stadt. „Ich freue mich nun, die neuen Entwicklungen der Stadtbücherei von außen verfolgen zu dürfen und für mich nutzen zu können“, schloss Sabine Berges ihre Dankesrede mit einem Zitat von Friedrich Rückerts: „Füge dich der Zeit, erfülle deinen Platz und räum‘ ihn auch getrost: Es fehlt nicht an Ersatz.“

Die neue Leiterin Karin Wewers bedankte sich zunächst für das Vertrauen. Seit 16 Jahren sei sie in Espelkamp verwurzelt. Sie freut sich auf die Herausforderung. „Das klassische Buch soll weiterhin im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig möchte ich die Informationskultur in der Stadtbücherei erweitern.“ Wewers nannte Schlagworte wie MINT, 3-D-Drucker und Gaming-Ecke. „Bestehende Projekte sollen nicht stehen bleiben“, versprach Wewers.