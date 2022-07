Samuel Wiebe erfüllt sich seinen Traum

Samuel Wiebe mag keine halben Sachen. Solange der 22-Jährige zurückdenken kann, hat er sich für Autos begeistert. Mit einem guten Realschulabschluss in der Tasche beginnt er folgerichtig 2016 eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.

Kindheitstraum gerät ins Wanken

„Etwas anderes kam gar nicht in Frage“, beschreibt er seinen ehemaligen Herzenswunsch. „Eigentlich war ja alles in Ordnung. Zugleich bekam ich in den Lehrjahren aber auch eine immer genauere Vorstellung davon, wie mein Berufsweg nach der Ausbildung aussehen würde“, erzählt der Espelkamper. Nach und nach gerät sein Kindheitstraum ins Wanken. „Klar, die Arbeit in der Werkstatt ist körperlich anstrengend, aber auch die zunehmend auf E-Mobilität ausgerichteten Aufgaben sprachen mich weniger an. Es kam nicht viel zurück.“ Den ganzen Tag mit Autos zu tun zu haben, war eben doch nicht alles, was er wollte, stellte er fest. Bescheidene Karriereaussichten und Akkordarbeit nach einem gutem Abschluss geben dann den Ausschlag: „Ich musste einfach etwas anderes machen.“

„ Meine Schwester hat mich dann dazu überredet. “ Samuel Wiebe

Die Familie unterstützt Samuel bei seinen Überlegungen, mit 19 Jahren nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung etwas Neues zu beginnen. „Meine Schwester hat mich dann dazu überredet, eine Woche ein Praktikum in der Pflege zu machen“, sagt er und gibt zu, dass er davon anfangs nicht viel gehalten hat. „Aber warum nicht? Die Zeit im Kfz-Betrieb hatte mir ja einige Illusionen genommen – warum sollte ich dadurch nicht auch herausfinden können, was der richtige Weg für mich ist?“ Der große Bruder macht ihm ebenfalls Mut.

Samuel Wiebe hat den Blaumann an den Nagel gehängt und fühlt sich als angehender Pflegefachmann im HDZ NRW wohl. Foto: Marcel Mompour

In seiner Praktikumswoche am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) hat Samuel Wiebe dann alle Vorurteile über den Pflegeberuf ganz schnell vergessen. „Man hat mit so vielen Menschen zu tun, es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, jeder hilft jedem.“ Inzwischen befindet er sich im dritten Ausbildungsjahr am HDZ, und alles ist anders: „Momentan besuche ich die Berufsfachschule, danach folgt wieder Praxis auf einer chirurgischen Pflegestation.“ Die Aussichten, nach der Ausbildung übernommen zu werden, sind bestens, die weiteren Karrierechancen bei einem Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auch. Mit 22 Jahren liegt noch ein ganzes Berufsleben vor ihm.

„ Ich möchte gerne in der Kinderpflege weiterarbeiten. “ Samuel Wiebe

„Ich möchte gerne in der Kinderpflege weiterarbeiten und unbedingt auch noch die Kinderintensivpflege kennenlernen.“ Was spricht dagegen, dass er auch diese Kapitel erfolgreich angehen wird? Autos lächeln nicht. Kleine und größere Patienten werden sich aber mit Sicherheit auf den neuen Pflegefachmann im HDZ freuen.

Das HDZ teilt zur Pflegeausbildung mit, dass die staatlich und EU-weit anerkannte Ausbildung zur Pflegefachkraft für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen qualifiziert, vom Säugling bis zum Seniorenalter. Sie umfasst 2.100 Stunden Theorie und 2.500 Stunden praktische Ausbildung. Am HDZ NRW bestehen Einsatzmöglichkeiten auf einer Normalstation oder einer Intensivstation in den Fachbereichen der Kardiologie, Herzchirurgie, Diabetologie oder Kinderkardiologie.