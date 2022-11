Schlossvergnügen wartet auf die Besucher

Weihnachtlicher Lichterglanz, verführerischer Duft, besinnliche Musik und ein außergewöhnliches Ambiente: Das „Winterliche Schlossvergnügen“ auf Schloss Benkhausen ist für viele Menschen in der Region der stimmungsvolle Höhepunkt der Vorweihnachtszeit.

Schloss Benkhausen mit großem Weihnachtsmarkt am vierten Advent

In diesem Jahr müssen Weihnachtsmarkt-Liebhaber nicht auf die beliebte Veranstaltung verzichten. Denn das „Winterliche Schlossvergnügen“ findet am Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 18. Dezember, von 11 bis 18 Uhr statt.