Schmuck, Geld und Sattel gestohlen

Bei einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Anwesen in Fabbenstedt haben die Täter Schmuck, Bargeld und einen Reitsattel erbeutet. Die Bewohner hatten das Anwesen in der Straße „Zur Aue“ am vergangenen Dienstag gegen 8.30 Uhr verlassen.

Gewaltsamer Zugang

Als sie rund zwei Stunden später wieder heimkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter über eine Balkontür gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume und konnten anschließend unerkannt mit der Beute fliehen.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen.