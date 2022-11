Eine Chance auf bessere Bildung

Espelkamp/Pokot

Bildung ist die wichtigste Voraussetzung dafür, damit Kinder später – im Erwachsenenalter – einen guten Beruf finden und somit keinen Hunger leiden müssen. In dieser Welt aber gibt es immer noch unzählige Länder, in denen die Bildungsvoraussetzungen sehr dürftig sind. Ein Beispiel ist Pokot in Kenia. Dort will die Espelkamper Martinssammlung helfen.

Von Felix Quebbemann