Schützenverein gewinnt mit 314 Punkten

Der Schützenverein bei den Männern und die Landfrauen bei den Frauen haben beim Dorfpokal-Wettbewerb in der Altgemeinde Espelkamp gewonnen. Das Team des Schützenvereins um Christian Wehebrink, Jürgen Schmidt, Thorsten Petersen und Nadin Kollenberg holte sich den Pott mit insgesamt 314 Punkten aus dem Schießwettbewerb und dem Knobeln.

Spannendes Dorfpokalschießen in der Altgemeinde: Jubel bei den Landfrauen

Die erfolgreichen Teilnehmer beim Dorfpokal-Wettbewerb in der Altgemeinde.

Bei den Frauen triumphierte die Mannschaft der Landfrauen mit einer Gesamtpunktzahl von 289 Punkten aus Schießen und Knobeln. Im Team der Gewinnerinnen dabei waren Natalie Bösch, Martina Pirschel, Karin Bremermann und Stephi Keltz. Insgesamt traten zum Dorfpokal 17 Teams an. „Die Mannschaften hätten eigentlich alle einen Pokal verdient“, schmunzelte die stellvertretende Bürgermeisterin Anja Kittel in ihrem Grußwort. Und auch der Nachwuchs in den Vereinen habe sich toll mitgemacht. Dies stellte Kittel ebenfalls zufrieden heraus.