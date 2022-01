Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord in Espelkamp

Espelkamp/Bielefeld

Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke hat am Freitag am Landgericht Bielefeld die Schwester des Opfers, die zugleich Schwägerin des Angeklagten K. (53) ist, als Zeugin ausgesagt.

Paul Edgar Fels