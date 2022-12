Sechs Millionen Euro für die "Eckturnhalle"

Sie hatte ein durchaus „gewichtiges“ Präsent dabei. Denn sie brachte den Förderbescheid über sechs Millionen Euro für den Bau der neuen Turnhalle mit. Gewichtig bezieht sich daher nicht auf die Maße des Geschenkes, sondern ehe auf den monetären Wert. Über diese hohe Summe freuten sich unter anderem Bürgermeister Dr. Henning Vieker und André Köster, zuständiger Sachgebietsleiter in der Verwaltung. Mit der Übergabe dieses Bescheids ist eine wichtige Hürde für den Bau der neuen Sporthalle genommen worden. Und obwohl Espelkamp seit der vergangenen Woche in eine erhebliche finanzielle Schieflage geraten ist durch die Rückzahlung zu viel erhaltener Gewerbesteuern, machte Vieker bei dem Ortstermin am Freitagmorgen eines ganz deutlich: „Kinder sind uns wichtig. Und wir bauen diese Halle.“ „Tolle Sache“Die Förderung sei eine „tolle Sache für Espelkamp“. Die Rundturnhalle sei ohne Frage „prägend für die Stadt“. Aber sie sei auch in die Jahre gekommen und nun abgängig.

