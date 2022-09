Der Vorstand der Bürgerinitiative (BI) erklärte in einer Erwiderung auf diese Rede, die BI erachte die jüngsten Äußerungen Viekers als "sehr unsachlich und unangemessen". Die Vorstandsmitglieder schreiben in ihrer Stellungnahme: "Er behauptet, wir von der Bürgerinitiative hätten Tatsachen als Lügen definiert, ohne dass er dabei konkret wird."

Sie erklären zudem: "Ein verantwortungsbewusster, besonnener Bürgermeister sollte immer das Wohl aller Bürger im Auge behalten und gerade in diesen schwierigen Zeiten Augenmaß bewahren." Weiter heißt es in dem Schreiben: "Seit Wochen beobachten wir das durchschaubare Bestreben des Herrn Vieker, das Krankenhaus, koste es was es wolle, mit allen Mitteln nach Espelkamp zu holen. Und dabei ist Herr Vieker nicht zimperlich in der Verdrehung von Tatsachen."

Aus Sicht der BI spreche alles gegen einen Neubau: "Die gesamtgesellschaftliche Situation, die nicht annähernd gesicherte Finanzierung, der katastrophale Umwelteingriff durch die Abholzung bedeutender, intakter Mischwaldflächen, die Freisetzung mehrerer Hunderttausend Tonnen CO₂ durch Beton- und Stahlverbrauch im Falle eines Neubaus."

In der Folge schildert der Vorstand seinen Eindruck vom Espelkamper Bürgermeister: " Völlig gleichgültig ist Herrn Vieker scheinbar das Risiko, dass die Kommunen und die MKK im Falle einer nicht beherrschbaren Kostenexplosion für Jahrzehnte in den Haushaltsnotstand rutschen und handlungsunfähig werden. Und sowohl die Bürger und insbesondere die Arbeitskräfte der Mühlenkreiskliniken dafür zahlen müssen."

Die BI zieht als Fazit: "Alle werden verlieren. Es gibt nur eine Kommune, die auf Kosten aller anderen dabei gut abschneiden könnte und das ist Espelkamp. Und natürlich der Herr Vieker selbst, der sich auf unser aller Kosten ein Denkmal gesetzt hätte."