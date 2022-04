Seidel sieht grobe Fahrlässigkeit

Die Sanierung des Wilhelm-Kern-Platzes (WKP) wird nun endgültig verschoben. Der Hauptausschuss hat sich am Mittwochnachmittag erstmals mit dem Thema beschäftigt. Bis auf die Unabhängigen haben sich alle Fraktionen für eine Verschiebung der geplanten Maßnahmen entschieden.

Pro und Contra

Daniela Niederdeppe, zuständige Sachbearbeiterin in der Verwaltung, erläuterte den Ausschussmitgliedern noch einmal ausführlich das Pro und Contra für eine zügige Sanierung des Platzes (wir berichteten). Die zu sanierende Fläche beträgt 8500 Quadratmeter. Die Stadt kann dafür eine 80-prozentige Förderung der Baukosten beantragen. Dies aber bedarf einer schnellen Umsetzung von Planung, Realisierung und Bau. So sollte die europaweite Ausschreibung für den Realisierungswettbewerb zum Beispiel noch in diesem Jahr erfolgen. Die Stadt könne dafür noch einen Aufschub bis 2023 erwirken, ohne dass die Förderung wegfällt, erklärte Niederdeppe.

Daniela Niederdeppe, Fachbereich Stadtentwicklung in der Stadtverwaltung Espelkamp Foto: Matti Soelter

Im kommenden Jahr schließlich solle es zur Entwurfsplanung kommen, die Umsetzung sei dann für 2024 und 2025 geplant. Die Gesamtkosten für die Sanierung würden sich auf 2,4 Millionen Euro belaufen, von denen die Stadt letztlich einen Eigenanteil von 750.000 Euro tragen müsse. Darin seien die 24 Stellplätze nicht eingerechnet, da diese nicht förderfähig seien, so Niederdeppe. Die Förderung sei ein Grund, die Planungen zügig anzugehen. Negativ jedoch wirke sich aus, dass es noch keine Pläne zum Umbau oder Neubau des Rathauses gibt und nicht klar sei, wie es mit der Alten Post weitergeht. Wäre der Platz saniert, müsse sich die Gestaltung dieser beiden Gebäude am neuen Wilhelm-Kern-Platz orientieren. Es bestehe zudem die Gefahr, dass der Platz durch die nachfolgenden Arbeiten an den beiden Gebäuden beschädigt werde.

Zweckbindung

Durch die Förderung gebe es darüber hinaus eine Zweckbindung von 20 Jahren für den Wilhelm-Kern-Platz. Das bedeutet, dass die Stadt möglicherweise Fördergelder zurückzahlen müsse, wenn der Platz nach der Sanierung weitreichend verändert wird. Der WKP, so Niederdeppe weiter, sei zwar für Senioren und Behinderte schwer zu begehen. „Aber technisch ist der Platz in Ordnung.“ Finanziell kommt eine Sanierung jedoch nicht gerade passend. „Die wirtschaftliche Situation des Haushaltes ist aufgrund der aktuellen Zeiten sehr unsicher“, so Niederdeppe. Sollte die Politik sich entscheiden, den Umbau noch nicht anzugehen, würden lediglich Kosten in Höhe von 50.000 Euro für entstandene Planungen anfallen. Thomas Rogalske, CDU-Fraktionschef, sagte nach diesen Ausführungen. „Wir hätten Lust, dieses Projekt umzusetzen. Aber die Kassenlage spricht dagegen.“ Er war für eine Verschiebung des Umbaus.

„ Grundsätzlich wäre es schön. “ Florian Craig

Dies jedoch sah Paul-Gerhard Seidel, Unabhängige, anders. Er forderte die zügige Umsetzung der Sanierung, um die Aufenthaltsqualität der Innenstadt und auch den dortigen Einzelhandel zu fördern. Wenn das jetzt verschoben werden sollte, würde es bis zu acht Jahre dauern, bis es wieder Thema werde. In dieser Legislaturperiode werde in jedem Fall nichts mehr passieren. „Es ist ein grob fahrlässiges Versäumnis, wenn wir das jetzt nicht machen.“ Florian Craig, Bündnis 90/Grüne, sagte: „Grundsätzlich wäre es schön. Aber aufgrund der Vorzeichen ist es glaube ich nicht zu machen.“ SPD-Politiker Hartmut Stickan gab seinen Vorrednern in den vorgebrachten Punkten recht. Er sprach sich auch für eine Verschiebung aus, machte aber den Vorschlag, in naher Zukunft zumindest das Pflaster für Senioren und Behinderte etwas angenehmer zu gestalten. „Da muss man doch etwas hinbekommen.“ Auch Bündnis-C-Politiker Dietrich Janzen sprach sich aufgrund der finanziellen Situation für eine Verschiebung aus.

Eine Gegenstimme

Bei einer Gegenstimme einigten sich die Hauptausschuss-Mitglieder darauf, dass zunächst kein Förderantrag für den Umbau des WKP gestellt wird. Jedoch wird die Verwaltung beauftragt, zeitnah ein Konzept zu entwickeln und der Politik wieder vorzustellen.