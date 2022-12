Espelkamp: Siegerin überzeugt mit zwei Geschichten

An der Birger-Forell-Sekundarschule (BFS) in Espelkamp ist im Dezember der Schulentscheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbs ausgetragen worden. Er wird traditionell von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereines des Deutschen Buchhandels bundesweit ausgerichtet.

Alljährlich treten die besten Vorleser der Jahrgangsstufe 6 an den allgemeinbildenden Schulen gegeneinander an - so auch an der BFS. Der Wettbewerb startet jeden Oktober an den Schulen und verläuft danach über mehrere regionale und überregionale Etappen bis zum Landesentscheid und darauffolgenden Bundesfinale im Sommer des laufenden Schuljahres.