So klingt die Schöpfung

Wie könnte eigentlich musikalisch die Entstehung der Menschheit klingen? Wer sich das schon einmal gefragt hat, könnte schon sehr bald in Espelkamp eine Antwort auf diese spannende Frage erhalten. Darüber hinaus gibts dazu auch gleich die Auflösung, wie sich die Ausbeutung der Schöpfung klanglich darstellen könnte. Unter dem Titel „Cosmogenia – Die (Er-)schöpfung – ein Konzert für Orchester, Chor und Band“ gibt es am Sonntag, 13. November, ab 18 Uhr ein außergewöhnliches Konzert in der Thomaskirche zu hören. Darin werden kirchliche Klänge und Chorgesang vereint mit druckvollen Rocksounds. „Es wird ein Cross-Over-Konzert werden“, sagt Kantor Tobias Krügel, während er durch die Thomaskirche geht.

Kult-Werk

Das „Kult-Werk“ ist ein großer Wunsch von ihm und er freut sich darüber, dass dieser nun endlich in Erfüllung geht. „Cosmogenia“ sei das Nachfolgewerk des Rock-Requiems, das ebenfalls schon in Espelkamp aufgeführt wurde – im Jahr 2018. Ideengeber für die beiden Cross-Over-Werke seien die Komponisten Guntram Pauli, Christian Kabitz und Klaus Haimerl, wie Tobias Krügel erläutert. Cosmogenia thematisiert das „Wunder der Schöpfung aber auch die Tragödie ihrer Zerstörung“. Das spannende Cosmogenia-Werk bedarf natürlich einer umfassenden Vorbereitung. „Es wird in mehreren Sprachen gesungen – zum Beispiel in Griechisch und Hebräisch“, erläutert Kantor Krügel. Neben den Instrumenten zeichnet sich das Stück vor allem durch den Chorgesang aus. Und da benötigt Krügel noch so manch ausgebildete, sehr gute und auch druckvolle Stimme. „Das Stück ist schon sehr anspruchsvoll“, sagt er. Da er auch gar nicht mehr so große Chöre hat, sucht Krügel interessierte Sänger, die sich an dem Projekt beteiligen möchten. Es sei das erste große Konzert in der Thomaskirche nach dem Brand im Kirchturm und der zweijährigen Corona-Pandemie.

„ Es wird ein großes Setting werden. “ Tobias Krügel

Das lässt den Druck nicht geringer werden. Aber Krügel geht bei dem musikalischen Meilenstein für die evangelische Martins-Kirchengemeinde die Vorbereitungen akribisch an. „Wir benötigen viel Platz. Es wird viel los sein im Altarraum“, lächelt er. Dort werden nicht nur die Chöre und die Band stehen. Es sei auch zur Musik ein Film entwickelt worden. „Der wird während des Konzerts in den Altarraum projiziert“, so Tobias Krügel. „Es wird ein großes Setting werden“, verspricht der Kantor. „Da freue ich mich schon drauf.“ Damit die Besucher den vielen Eindrücken auch Inhalte zuordnen können, werden sie ein Programmheft an die Hand bekommen. Um seine Vorstellungen auch umsetzen zu können, bittet er nun alle interessierten Sänger, sich bei ihm zu melden. „Wir benötigen dringend viele engagierte Sänger.“ Die Proben für das Stück sind bereits angefangen. Doch zu den Probeterminen könne man gerne dazu kommen, sagt Krügel. Die Proben sind immer mittwochs und donnerstags – jeweils ab 19.30 Uhr im Thomaszentrum. „Interessierte können sich gerne vorher bei mir melden“, so Krügel, der auch auf die Mitwirkung von Kantorei und dem Chor Vokal Fatal setzt. Einzige Voraussetzung für eine Teilnahme am Cosmogenia-Chor ist: „Sie müssen schon singen können“, sagt Krügel. „Es ist ambitioniert und man muss schon Chor-Erfahrung haben.“

Probenwochenende

Damit am Ende auch jeder Part sitzt, sind zwei gemeinsame Probenwochenende vorgesehen. Das erste findet an diesem Wochenende statt – am 21. und 22. Mai. Das zweite Probenwochenende ist für den 24. und 25. September geplant. Und wer nicht von Anfang an bei den Proben dabei ist, könne auch sogar noch im Sommer zum Cosmogenia-Chor hinzuzukommen, so Krügel – entsprechende Vorerfahrung vorausgesetzt. Krügel jedenfalls hat große Lust auf das Konzert am 13. November. „Es wird ein beeindruckendes Gesamtwerk.“ Weitere Informationen gibt es bei Tobias Krügel unter Telefon 05772/9390308 oder per E-Mail: kantor@martins-kirchengemeinde.de