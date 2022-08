Sommerradtour mit viel Prominenz

Die Temperaturen jedenfalls waren sommerlic, aberh doch nicht zu heiß. Die Sonne lachte und Stimmung war ausgelassen bestens. Es war ein perfekter Tag für die dritte Promi-Sommerradtour in Espelkamp.

Siedlungs-Geschichte

Landrätin Anna Katharina Bölling, die als prominente Mitfahrende angekündigt wurde, zeigt sich hoch erfreut über die Einladung: „Auch wenn ich mich gar nicht als Promi fühle, freue ich mich sehr, hierher eingeladen worden zu sein und darauf, unserer aller Heimat noch einmal anders kennenzulernen“, versicherte sie. Organisiert hatte die geführte Tour die engagierte Gruppe der Stadtführer Espelkamp.

Landrätin Anna Katharina Bölling und Espelkamps Bürgermeister Dr. Henning Veiker bei der Promi-Sommerradtour Foto: Wiebke Henke

Auf einer etwa 20 Kilometer lagen Strecke durch das Stadtgebiet ließen sie die Geschichte der Heinrich-Drake-Siedlung lebendig werden. Unter den „Prominenten“ hatten sich außerdem eingereiht die Bundestagsabgeordneten Dr. Oliver Vogt, Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann und Bürgermeister Dr. Henning Vieker – insgesamt stiegen 26 Radfahrer auf ihre Pedelecs und folgten der 70-jährigen Geschichte der Heinrich-Drake-Siedlung.

Beeindruckende Skulpturen

Die Tour führte vom Wilhelm-Kern-Platz aus zum Kunstwerk „Traum vom besseren Leben“ des Künstlern Rainer Ern, dessen beeindruckende Skulpturen der in der Stadt und dem Mühlenkreis an verschiedenen Stellen zu bewundern sind. Weiter entlang der Tour folgten Stopps am ehemaligen Schießstand, durch die Stettiner Straße bis hin zum Klärwerk. Gerd Kleinehollenhorst, Karl-Heinz-Tiemeier und Hartmut Rüter als Mitglieder der Stadtführer gaben an den verschiedenen Punkten Informationen zum Gesehenen und der spannenden Geschichte der Stadt.

Die Stadtführer - hier unter anderem Karl-Heinz Tiemeier - hatten die Promi-Radtour organisiert. Foto: Wiebke Henke

Schließlich ging es zu einer Abschlussveranstaltung am Nachmittag in den Biergarten des Krug zum grünen Kranze nach Schmalge. Dort hatten sich weitere Gäste angemeldet. Besonders freuten sich die Stadtführer, dass auch die Eheleute Karin und Paul Gauselmann dabei waren. In Schmalge ging es dann nach der Radtour musikalisch und kulturell weiter. Uwe Müller sorgte für beste musikalische Unterhaltung während Horst Halstenberg mit kurzweiligen Anekdoten das Programm abrundete. Insgesamt 45 Gäste freuten sich über diesen Programmpunkt und ließen sich von den gut gelaunten Mitradelnden so mach spannende Geschichte der Tour erzählen.