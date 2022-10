SPD-Bundestagsabgeordneter Achim Post als Generalsekretär der SPE bestätigt

Kongress in Berlin

Berlin/Espelkamp

Auf dem Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Berlin wurde am Wochenende der ehemalige Ministerpräsident Schwedens, Stefan Löfven, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Achim Post aus Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) wurde in seinem Amt als Generalsekretär der SPE bestätigt.