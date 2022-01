Beamte durchsuchen Trio aus Rahden an einer Tankstelle

Espelkamp

Mehrere Einsatzfahrzeuge sind am Dienstagabend zu einer Tankstelle an der Isenstedter Straße in Espelkamp ausgerückt. Personen mit einer Schusswaffe wurden gemeldet. Die Waffe entpuppte sich jedoch als Spielzeugpistole.