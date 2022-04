Spitzenmäßiger Tag an der Mühle

Endlich ist es wieder so weit gewesen - der Landhandel Meyer hat zum Bauernmarkt an der Benkhauser Mühle eingeladen. Das ließen sich viele Besucher nicht zweimal sagen.

Tanzende Fliegenpilze, scharfe Marmeladen und Stelzenläufer im gruseligen Outfit – an der Benkhauser Mühle gab es am Sonntag viele Dinge zu erleben. Meyer‘s Landhandel und Gartenmarkt hatte zum Bauernmarkt eingeladen – ein Muss für jeden Fan von Gartenideen und neuen In- und Outdoor-Angeboten.

Nur Gewinne, keine Nieten

Die Besucherzahlen zeigten, dass die Bürger nach zwei Jahren Marktpause wegen Corona gerne zum Landhandel kamen. Auch wenn das Wetter sich manchmal etwas launig zeigte. Die Gemütslage bei den Besuchern und beim Team des Landhandels war großartig. Bei einer Tombola mit Losen ohne Nieten wurden die Erlöse für Kinder eines Kinderheims aus dem ukrainischen Mariupol gesammelt, die jetzt nach ihrer Flucht in Lage untergebracht sind. Auch Spendendosen wurden aufgestellt. Unternehmenschefin Bärbel Sens zeigte sich schon am Mittag zufrieden. Viele Besucher nahmen Blumen, Stauden und Pflanzen sowie Erde mit. Einige Besucher dachten schon jetzt, obwohl der Winter kurzfristig wieder Einzug hielt, sogar an Pflanzen für den Gemüsegarten. Einen ganzen Nachmittag gingen immer wieder Conny und Jörg Behrens als Duo Chapeau Claque Rouge das Marktgelände auf und ab und zog mit fantasievollen Kostümen und Masken die Blicke auf sich Der Förderverein der Grundschule bot heißen Apfelsaft und Kekse an. Der Förderverein des Kindergartens lud ein zum Blumentöpfe bemalen.

"Filou"

Die Kleinsten der Ballettschule „Die Tanzerei“ aus Lübbecke zeigten in entsprechenden Kostümen einen Fliegenpilz-Tanz. Die Größeren schlüpften in die Rolle von Eiskristallen. Das Trio „Filou“ spielte in einem weiteren Zelt Bossa Nova, Swing und Jazz. Olga Mesterheide aus Preußisch Oldendorf eröffnete derweil mit ihrem „Marmelädchen“-Stand auf dem großen Außengelände die Grillsaison. Die Expertin für süßen Brotaufstrich hatte ihre Spezialität „Scharfes Zwiebelchen“ im Angebot, einen Chili-Zwiebel-Dip, passend zu Gegrilltem aber auch zu Käse. Gerhard Ey aus Stemwede zeigte den Besuchern Edelbrände und Edelliköre und weiteres Hochprozentiges aus der hauseigenen „Brennerey“. Helene Söllöschi aus Lübbecke weckte mit Gänse-, Hühner-, Fasanen- und Taubeneiern in Serviettentechnik dekoriert einen Vorgeschmack auf Ostern. Weitere Künstler boten Artikel wie Gartendekorationen und Kreatives an.

Kein Marktgeschrei

Auch ohne Marktgeschrei war der Stand von Uwe Sonntag aus Melle umringt. Der Fisch- und Räucherexperte brachte geräucherte Forellen, Aale und Lachsforellen an den Besucher..