Espelkamp: Spitziale verzeichnet Teilnehmerrekord

Das achte Espelkamper Filmfestival steht kurz bevor. Erstmalig laden die Organisatoren im Frühjahr zur Spitziale in die Alte Gießerei ein. Kurzfilmfreunde aus nah und fern kommen am Freitag, 14., und Samstag, 15. April, in den Genuss neuer Werke.

Erstmals wird das Espelkamper Kurzfilmfestival Spitziale im Frühjar veranstaltet. 2019 war das letzte Mal, dass das Organistationsteam und die Jury (Foto) während er Veranstaltung in der Alten Gießerei in Präsenz zusammenkommen konnte.

Ende Januar endete die Einreichungsfrist, zu der insgesamt 448 Filmemacher pünktlich ihre Filme bereitgestellt haben. Die eingereichten Filme haben eine Gesamtspieldauer von exakt 75 Stunden, ein neuer Rekord. Da das Sichtungsteam, in dem auch Spitziale-Vorstand Astrid Wilde aktiv ist, in den Wochen zuvor jedoch gut vorgearbeitet hat, konnten bereits zwei Wochen nach Fristende die Filmemacher mit den am besten bewerteten Filmen zum Festival eingeladen werden.

18 Filme schaffen es ins Programm

„Doch es bleibt auch weiterhin spannend“ erklärt Astrid Wilde. „Einige der Filmemacher sind zum Zeitpunkt der Spitziale bei Dreharbeiten zu neuen Filmen und somit verständlicherweise verhindert. Deswegen werden wir hier und da Filme nachnominieren. Das ist in diesem Jahr aufgrund der durchweg hervorragenden Qualität der eingereichten Filme aber sehr entspannt. Wir haben bereits 14 feste Zusagen, ins Programm werden es 18 Filme schaffen. Das Festivalprogramm war schon seit Jahren nicht mehr so abwechslungsreich wie in diesem Jahr!“.

Besonders freuen sich die Festivalorganisatoren über die Tatsache, dass in diesem Jahr zahlreiche Filmemacher nominiert sind, die schon in den vergangenen Jahren zum Teil mehrfach bei der Spitziale mitgemacht und vereinzelt auch gewonnen haben. „Hier wird der familiäre Charakter des Festivals deutlich“ sagt Vorstandsmitglied Günter Fröhlich. „Mit Björn Lingner begrüßen wir 2023 zum Beispiel den Gewinner der ersten Spitziale von 2015. Damals gewann er mit seinem Film 'Never Forget' den goldenen Spitz. In diesem Jahr tritt er mit seinem neuen Film 'Robota' an.“ Auch Madita Rutten, Gina Wenzel, Jonas Steinacker und Benjamin Kramme seien alte Bekannte und mit aktuellen Filmen vertreten. „Dass einige Teilnehmer sogar aus dem Ausland anreisen, um dabei sein zu können, freut uns ebenfalls sehr. Das zeigt, welchen Stellenwert die Spitziale in der Festivallandschaft eingenommen hat.“

Sponsoren nach wie vor wichtig

Doch Fröhlich spricht als Finanzverantwortlicher des Vereins Filmfestival Spitziale auch ein weniger beruhigendes Thema an. „Die Durchführung der Spitziale ist nicht günstig. Die notwendige Technik für die Präsentation der Filme sowie die Preisgelder für die Filmemacher sind mit hohen Kosten verbunden. Auf beides können wir nicht verzichten. Und auch die weitere Organisation und Durchführung ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.“ Leider trage sich die Spitziale nicht allein durch den Kartenverkauf. „Obwohl wir die Kartenpreise schon leicht anheben mussten, sind wir auf externe finanzielle Unterstützung von angewiesen.“

In diesem Jahr könne das Festival nur stattfinden, weil in den Jahren vor Corona ein kleiner finanziellen Puffer aufgebaut worden sei. Dieser werde voraussichtlich in diesem Jahr vollständig aufgebraucht. „Umso mehr danken wir der Stadt Espelkamp für den kürzlich bestätigten Zuschuss sowie den bisherigen Sponsoren (Gauselmann, Harting, Kadeco, Mittwald, Aufbaugemeinschaft, Wildemann, Barre Bräu, Polster Peper, Hitachi Astemo Aftermarket, GuS Glass + Safety) für die finanzielle Hilfe. Sollten weitere Unternehmen Sponsoring in Betracht ziehen, freuen wir uns sehr über die zusätzliche Unterstützung“, erklärt Fröhlich. Interessierte können sich per E-Mail [email protected] an den Verein wenden.

Eine zusätzliche Bitte richtet Astrid Wilde an alle Spitziale-Fans im Altkreis. „Viele Besucher wissen, dass wir bei unserem Festival eine familiäre Atmosphäre pflegen. Dies schließt auch die private Unterbringung der Filmemacher mit ein. In diesem Jahr fehlen uns noch einige Übernachtungsmöglichkeiten, um alle Personen unterzubringen. Wer also die Möglichkeit hat, am 14. und 15. April eine oder mehrere Personen zu beherbergen, kann sich ebenfalls per E-Mail unter [email protected] bei uns melden.“

Drei Veranstaltungen in Präsenz

Besucher der Spitziale 2023 erwartet nach mehr als zweijähriger Corona-Pause nun wieder eine Präsenzveranstaltung in der Alten Gießerei, durch die wie in den Vorjahren Moderator Søren Eiko Mielke führen wird. In den drei Veranstaltungsblöcken am 14. und 15. April werden 18 Kurzfilme präsentiert. Zu deren Entstehung werden die jeweiligen Filmemacher im Interview befragt. Vor und nach den Veranstaltungsblöcken können sich die Zuschauer vor Ort mit Essen und Getränken versorgen.

Interessierte, die noch keine Karte erworben haben, sollten dies zeitnah tun, empfiehlt der Veranstalter. Karten gibt es in der Espelkamper Buchhandlung Lienstädt & Schürmann sowie online auf der Webseite des Kurzfilmfestivals www.spitziale.de. Besucher, die bereits Karten für die abgesagte Spitziale 2020 erworben hatten, können diese in der Buchhandlung Lienstädt & Schürmann gegen aktuelle Karten eintauschen.