Stapler brennt in Espelkamper Lagerhalle

Ein Gabelstapler hat bereits am Freitag (10. März) in einer Espelkamper Lagerhalle gebrannt. Die Feuerwehr hatte sich schon auf einen Großeinsatz vorbereitet.

Brisanter Einsatz für die Feuerwehr - Düngemittel in der Nähe

Um 11.10 Uhr erfolgte die Alarmierung unter dem Stichwort Brand in einem Industriebetrieb an der Ferdinand-Porsche-Straße (Espelkamper Hafen).

Unter der Leitung von Michael Dresing wurden Wachbereitschaft, Tagesalarmgruppe, sowie die Löschgruppen Fabbenstedt, Gestringen, Isenstedt, und Rettungsdienst (in Summe etwa 40 Wehrleute) eingesetzt.

Bereits bei der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung aus einer der Lagerhallen am Espelkamper Hafen zu erkennen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Wehrleute durch die Mitarbeitenden der Firma Beiselen (Düngemittellieferant) auf einen in einer Lagerhalle für Düngemittel stehenden brennenden Gabelstapler hingewiesen.

Erste eigene Löschversuche mittels Feuerlöscher hatten keinen Erfolg erzielt und mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung abgebrochen werden. Kein Mitarbeiter sei verletzt oder noch in der Halle und es gehe allen soweit gut, hieß es.

Die in der Halle lagernden Düngemittel waren vom Feuer nicht betroffen. Zahlreiceh Wehrleute waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Nach einer ersten Erkundung wurde dann ein Trupp mit Atemschutzgeräten im Innenangriff zur Brandbekämpfung eingesetzt, gleichzeitig wurde eine Löschwasserversorgung vom angrenzenden Mittellandkanal aufgebaut. Um dem vorgehenden Trupp die Arbeit zu erleichtern und eine bessere Sicht auf das Schadensereignis zu bekommen, wurden mehrere Hochleistungslüfter eingesetzt, um damit die Halle rauchfrei zu bekommen.

Weitere Wehrleute kontrollierten angrenzende Hallenteile. Nachdem das Feuer in der Halle unter Kontrolle gebracht und das Gebäude entraucht wurde, konnte der Gabelstapler mittels zweier Radlader durch die Mitarbeitenden des Düngemittellieferanten aus der Halle geschoben werden.

Außerhalb der Halle wurde der Gabelstapler auf versteckte Glutnester kontrolliert und abgelöscht. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. „Die Mitarbeitenden des Düngemittellieferanten haben sich vorbildlich verhalten und die Arbeit der Feuerwehr nach besten Möglichkeiten unterstützt“, lobt die Espelkamper Feuerwehr.