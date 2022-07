Stark überladen und keinen gültigen Führerschein

Mit einer solchen Menge an Verkehrsverstößen hatten die Polizisten wohl nicht gerechnet, als sie am Montag einen Lkw innerhalb der Aktion "Roadpol" angehalten haben. Der Lastwagen war nicht nur überladen. Der Fahrer hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis für das Gefährt.

Polizei kontrolliert Lastwagen an der Diepenauer Straße in Espelkamp

Anlässlich der europaweiten Aktion „Roadpol - Truck & Bus“ haben die Beamten des hiesigen Verkehrsdienstes am Montag auf der Diepenauer Straße in Frotheim gezielte Kontrollen des gewerblichen Güterkraftverkehrs vorgenommen. Dabei fiel insbesondere ein Mann aus Hille auf, der mit einem Muldenkipper einer Tiefbaufirma in Fahrtrichtung der L770 fuhr und wegen diverser Verstöße nun genauso wie der Fahrzeughalter mit erheblichen Konsequenzen zu rechnen haben wird.

Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert

Bei dessen Fahrzeug konnte zunächst von den Beamten festgestellt werden, dass die Ladung - ein Gemisch aus Sand und Kies - nicht ordnungsgemäß gesichert war. Daraufhin wurde der Kipper gestoppt. Auf diesem war das Schüttgut höher als die Bordwände geladen. Bei Kurvenfahrten drohte es nach Angaben der Polizei, auf die Straße zu fallen. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich den Gesetzeshütern der Verdacht einer möglichen Überladung des Lastwagens, so dass er auf eine Lkw-Waage fahren musste. Dabei stellten die Beamten eine Überladung von rund acht Tonnen oder knapp 25 Prozent fest.

Keine gültige Fahrerlaubnis

Weiterhin bemerkten die Einsatzkräfte, dass der 35-Jährige nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte. Diese war ihm zuvor befristet erteilt worden, jedoch zum Kontrollzeitpunkt seit mehreren Monaten abgelaufen. Außerdem wies die Berechtigung des Fahrers zum gewerblichen Gütertransport bereits seit dem Jahr 2019 keine Gültigkeit mehr auf. Bei einer Inaugenscheinnahme des Fahrtenschreibers wurde zudem festgestellt, dass der Trucker eine auf eine andere Person ausgestellte Fahrerkarte verwendet hatte. Das Dokument wurde einbehalten, dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Schließlich erschien ein berechtigter Aushilfsfahrer vor Ort, der den Lkw umlud, die Ladung ordnungsgemäß sicherte und auch den Fahrtenschreiber wie gesetzlich vorgesehen bediente.

Strafverfahren

Sowohl den Fahrer als auch den Halter des Lastwagens erwarten nun umfangreiche Strafverfahren - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Anordnung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Überladung sowie mangelhafter Ladungssicherung. Ferner kommen laut Polizei Anzeigen wegen Durchführung des gewerblichen Güterverkehrs ohne entsprechenden Qualifizierungsnachweis des Fahrers sowie wegen des Verdachts einer Fälschung beweiserheblicher Daten hinzu.

Geschwindigkeitsmessungen

Zudem nahmen die Verkehrsexperten an der genannten Örtlichkeit Geschwindigkeitskontrollen vor. Die hatten insgesamt sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 15 Verwarngelder wegen Überschreitungen der zulässigen Fahrgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften zur Folge. Als Schnellste blitzten die Polizisten schließlich zwei Autofahrer - einen Mercedes-Fahrer sowie eine Fiat-Fahrerin - jeweils mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 Stundenkilometern.