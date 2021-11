Startschuss mit Stolpersteinen

Fremd zu sein in einem Land, in dem man die Kultur, die Sprache und die Gebräuche nicht kennt – dieses Gefühl kennen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Das Land Nordrhein-Westfalen will mit der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 diesen Zustand abfedern und die Migranten möglichst schnell integrieren. Ein Baustein darin ist das Kommunale Integrationsmanagement (KIM).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar