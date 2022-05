Stolperfalle Kopfsteinpflaster?

Die SPD fordert, nachdem die Sanierung des Wilhelm-Kern-Platzes auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, zumindest eine Verbesserung des Pflasters für Rollator-Nutzer und Gehbehinderte. Dafür stellte die Fraktion im Ausschuss für Mobilität und Umweltschutz einen entsprechenden Antrag. Fabian Golanowsky erläuterte zum Antrag, dass sich die SPD ein Wegenetz über den Kern-Platz wünsche, das zumindest vom Rathaus bis zur Sparkasse reiche.

Mobilität

Nils Krenz vom Fachbereich Stadtentwicklung und Mobilität erläuterte während der Sitzung im Bürgerhaus, dass „Barrierefreiheit technisch genormt ist“. Damit sei unter anderem eine Breite von 1,80 Meter für einen solchen Weg vorgeschrieben. Seines Erachtens müsse das Wegenetz nicht nur zwischen Rathaus und Sparkasse reichen, sondern mindestens auch bis zur Eisdiele und zum Mittwaldcenter. „Wo fangen wir an, wo hören wir auf“, umriss Krenz die anspruchsvolle Aufgabe.

Eine erste Verbindung mit etwa 320 Meter Wegstrecke koste nach seinen Angaben rund 120.000 Euro. „Wir müssen uns aber Gedanken über den Umfang machen“, sagte Krenz weiter. Es müsse eine Ost-West-Verbindung auch bis zur Bushaltestelle entstehen. Zusätzliche 145 Meter Wegstrecke bedeuteten zusätzliche Kosten – ein Plus von 100.000 Euro. Und zu Markttagen seien auch die Sitzgelegenheiten auf dem Platz gefragt. Diese müssten also ebenfalls angebunden werden. Am Ende kommt Krenz auf eine Wegstrecke von 710 Metern, die Kosten in Höhe von 265.000 Euro aufwerfen würde. Wenn man sich das anschaue, könne man den Platz auch gleich neu gestalten.

Krenz sprach auch Vorschläge an, das Kopfsteinpflaster auf dem Kern-Platz zu glätten – unter anderem durch das Auftragen einer Asphaltschicht. Dies entspreche jedoch nicht den anerkannten Regeln. „Ein Bauunternehmer lehnt dafür auch eine Gewährleistung ab.“ Denn es komme nicht zum Verbund der beiden Schichten. Ein weiterer Vorschlag war das Abfräsen der Kopfsteinpflasters. Auch dabei handele es sich nicht um ein standardisiertes Bauverfahren. Beim Fräsen würden bestehende Fugen entfernt. Zudem bedeute dieses Verfahren einen erhöhten Planungsaufwand. Denn es müsse nach dem Fräsen eine „vernünftige Entwässerung“ hinbekommen werden.

„ Wir müssen für den Bürger eine Lösung finden. “ André Stargardt

Thomas Rogalske, CDU-Fraktionsvorsitzender, wollte wissen, ob von dem Wegenetz bei einer Sanierung des Kern-Platzes überhaupt etwas übrig bleibe. Sein Namensvetter Stefan Rogalske, Sachgebietsleiter Straßenbau und Grünflächen, erläuterte dazu, dass von dem Wegenetz bei einer Sanierung des Kern-Platzes „nichts mehr übrig bleibt“. Darüber hinaus sei die Verkehrsführung auf dem innerstädtischen Platz „unübersichtlich“. Mit einem neuen Wegenetz „bringen wir noch mehr Verwirrung hinein“.

Es sei aber angebracht, so der SPD-Ausschussvorsitzende André Stargardt, über den Antrag zu sprechen. Auf dem größten Platz der Innenstadt gebe es mindestens zwei größere Veranstaltungen in der Woche. Natürlich könne man es „von der Kostenseite aus sehen. Wenn man in fünf bis zehn Jahren den Platz umbaut, hat man das Geld (für ein eventuelles Wegenetz, Anm. d. Red.) in den Sand gesetzt.“ Für ihn sei das aber kein Weg, so Stargardt. „Wir müssen für den Bürger eine Lösung finden.“ Sachgebietsleiter Stefan Rogalske führte daraufhin aus, dass es selbstverständlich sei, dass eventuelle Stolperstellen auf dem Kern-Platz beseitigt würden – und zwar regelmäßig. Eine höhere Zahl von Stürzen aufgrund nachlassender Qualität des Kopfsteinpflasters sei bislang aber nicht auszumachen.

„ Es ist nicht schön, aber es ist okay. “ August-Wilhelm Schmale

August-Wilhelm Schmale (CDU) ging es pragmatischer an, als er fragte: „Ist die Gesundheit für den Menschen stark gefährdet?“ Und er beantwortete die Frage gleich selbst. „Es ist nicht schön, aber es ist okay, so wie es ist.“ Bürgermeister Dr. Henning Vieker ergriff schließlich das Wort und sagte, dass alle Fraktionen dafür seien, den Kern-Platz umzugestalten. „Aber eben erst später“, als vorgesehen. Die CDU schlug vor, den Antrag in die Fraktionen zu geben, um dort zu diskutieren, ob ein Wegenetz sinnvoll ist. Diesem Vorschlag wurde entsprochen.

André Stargardt fügte noch an, dass darauf geachtet werden müsse, „dass der Wilhelm-Kern-Platz vernünftig begeh- und befahrbar ist“. Für Fragen innerhalb der Fraktionen rund um das Thema stehe Sachgebietsleiter Stefan Rogalske zudem zur Verfügung, betonte die Verwaltung. Der Ausschuss einigte sich auch darauf, „zeitnah, spätestens nach der Sommerpause“, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu nehmen.