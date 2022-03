Tafel sortiert jetzt in neuen Räumen

Espelkamp

Die Lebensmittel, die in den Ausgabestellen der Tafel im Lübbecker Land ausgegeben werden, werden neuerdings an einem neuen Ort angenommen, sortiert und und auf die Kühlwagen verladen. Das Sortierzentrum ist vom früheren Standort neben der Alten Gießerei in Espelkamp umgezogen – nur einige hundert Meter entfernt an die Beuthener Straße Nummer 2.

Von Arndt Hoppe